Imparten conferencia «¿Centralismo vs. Federalismo?» en la Casa del Cobre Huitzila

Carlos Ernesto Saldaña Nájera, profesor investigador de El Colegio de San Luis, impartió la conferencia titulada “¿Centralismo vs. Federalismo? Algunas consideraciones para su estudio en el México del siglo XIX”, en la Casa del Cobre Huitzila, sede del Fondo Cultural Zacatecas, en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas a través del Doctorado en Estudios Contemporáneos.

Durante su exposición, Saldaña reflexionó sobre la disyuntiva entre Federalismo y Centralismo en el proceso de formación del Estado mexicano durante el siglo XIX, profundizando en los debates de los Congresos Constituyentes de 1824 y 1857 y en las tensiones políticas que marcaron la consolidación del proyecto nacional.

La conferencia generó un diálogo amplio y participativo con los asistentes, entre ellos alrededor de 50 estudiantes de posgrado y licenciatura de la UAZ, así como investigadores del propio Doctorado en Estudios Contemporáneos, quienes intercambiaron ideas sobre los procesos históricos que aún influyen en la vida política del país.

En el mensaje de bienvenida, Vicente Rodríguez destacó que este acto representa el primer evento académico realizado en la Casa del Cobre Huitzila, subrayando su importancia como un nuevo espacio para la reflexión, la cultura y el pensamiento crítico.

Por su parte, Martín Escobedo Delgado cerró el evento reconociendo la destacada organización y el éxito del encuentro, que marca el inicio de una nueva etapa de vinculación académica entre la UAZ y el Fondo Cultural Zacatecas.