Abre Godezac oportunidades a estudiantes de la UAD para realizar prácticas profesionales

A nombre del mandatario estatal David Monreal Ávila, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Durango (UAD), mediante el cual, el alumnado de esta institución educativa podrá realizar sus prácticas profesionales en la administración estatal, mientras que las y los servidores públicos podrán obtener descuentos para cursar licenciaturas o postgrados.

El convenio dará la posibilidad para que las juventudes puedan fortalecer su formación y experiencia, como parte de los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno del Estado en beneficio de la ciudadanía.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que estas acciones generan espacios que impulsen el talento de las y los jóvenes, así como su desarrollo profesional, dijo el responsable de la política interna, ante el estudiantado de la UAD.

A las y los jóvenes les pidió no dejar de prepararse y disfrutar su etapa escolar. Por ello, desde el Gobierno del Estado, dijo, abrimos las puertas, porque queremos tener jóvenes preparados que enfrenten la realidad allá afuera y comiencen a generar sus oportunidades y forjar su futuro en este mundo que cada vez es más competitivo.

Mónica Ley García Flores, directora de la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas, destacó la importancia de contar con espacios para acercarse a la vida laboral y práctica profesional; el hecho de que el Gobierno abra espacios, es de vital trascendencia; además, todos los trabajadores de la Administración Estatal pueden contar con descuentos en toda la oferta académica de la institución.