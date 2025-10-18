Rinde la senadora Verónica Díaz su Primer Informe Legislativo en Jerez

Por: Educación Dual •

La senadora por Zacatecas, Verónica Díaz Robles, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó su Primer Informe Legislativo en el municipio de Jerez, donde destacó los resultados de su primer año de trabajo en el Senado y refrendó su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

En el acto, al que acudieron habitantes de Jerez y municipios cercanos como Monte Escobedo, Tepetongo, Tlaltenango y Tepechitlán, la legisladora aseguró que su labor se ha centrado en fortalecer los programas sociales y en consolidar reformas constitucionales incluidas en el llamado Plan C, que —afirmó— benefician a más de 100 mil personas en la región.

Díaz Robles recordó que el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó un cambio de modelo político y económico, y destacó el papel de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como un referente histórico para las mujeres del país.

Durante su informe, la senadora enumeró algunas de las reformas aprobadas en el Congreso durante el último año, entre ellas la elección popular de jueces y magistrados, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la protección animal, la recuperación de los ferrocarriles y la energía eléctrica como bienes estratégicos, así como la elevación a rango constitucional de las pensiones, becas y apoyos al campo.

En el caso de Zacatecas, mencionó que los programas sociales representan una inversión de alrededor de mil 180 millones de pesos en 2024, recursos que, dijo, ahora están garantizados por la Constitución.

Díaz señaló que su labor en el Senado “responde a un mandato colectivo” y reiteró su compromiso de continuar legislando “por el bienestar de Zacatecas y de México”.

El informe se realizó en un contexto político en el que comienzan a perfilarse las aspiraciones dentro de Morena rumbo a la elección de la gubernatura de 2027. En ese escenario, diversos sectores identifican a Verónica Díaz como una de las figuras con posibilidades de participar en dicho proceso, con el respaldo del gobernador David Monreal Ávila, según versiones publicadas en medios locales.