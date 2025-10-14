Saúl Monreal se baja de contienda de 2027; “No es mi tiempo político”

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El senador Saúl Monreal Ávila advirtió este lunes que el proyecto de la presa Milpillas “está en riesgo” por la “incapacidad de operación política” de los funcionarios encargados en el Gobierno del Estado, a quienes señaló por haber “subestimado a los ejidatarios” y por no tener sensibilidad para gestionar el proyecto.

“Por falta de operación y sensibilización se puede perder este proyecto… qué tristeza que en vez de ayudar al gobernador lo expongan”, declaró durante su conferencia de prensa semanal.

El legislador recordó que la obra, considerada prioritaria a nivel nacional, cuenta con más de 9 mil millones de pesos aprobados, y subrayó que el fracaso en su gestión representaría un golpe mayor incluso que el del cancelado “segundo piso”.

“Ojalá se rectifique y se atienda a los ejidatarios, ojalá se concientice más este proyecto”, dijo, al reconocer la voluntad del gobernador David Monreal y de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantenerlo en la agenda federal.

Saúl Monreal insistió en que el problema radica en quienes “operan políticamente” la obra. Evitó dar nombres, pero al ser cuestionado por la prensa admitió que el gobernador “en parte tiene culpa, pues él los nombra”. “Ojalá el gobernador ponga atención en los funcionarios que lo perjudican y que no le sirven”, añadió, subrayando que su crítica no busca confrontar, sino “ayudar diciendo la verdad”.

Al ser cuestionado sobre su futuro político, el senador aseguró que atenderá el llamado de su hermano Ricardo Monreal y de la presidenta Sheinbaum, al declarar “Es cierto, no es mi tiempo político, esperaremos tiempos y vamos a esperar. Ahorita he decidido dedicarme más al trabajo, como lo he hecho, dedicarme al trabajo legislativo, dedicarme a recorrer los municipios, a la gestión, ahí estoy”.

Dijo que continuará concentrado en su labor parlamentaria y en el contacto con comunidades, tras haber realizado giras recientes por Teúl de González Ortega, Santa María de la Paz, Nochistlán y otros municipios del sur del estado.

Cuestionó a quienes “solo se dejan ver en tiempos electorales” y reprochó que “quieran ver al pueblo de Zacatecas como botín, llenan de espectaculares, pintan bardas y después desaparecen”.

A nivel legislativo, defendió la reforma a la Ley de Amparo, al afirmar que no elimina el interés colectivo ni vulnera los derechos ciudadanos, como ha difundido la oposición. “Es una mentira de la derecha —dijo— que el interés colectivo desaparezca; quedan intactos. Lo que se busca es evitar prácticas dilatorias y corrupción de algunos jueces.” También destacó la aprobación de la Ley Aduanera, que calificó como un paso para modernizar la recaudación y combatir la corrupción.

Por su parte, el diputado local Martín Álvarez Casio destacó la necesidad de modificar el formato de las comparecencias ante el Congreso del Estado. Señaló que actualmente “no generan interés ciudadano ni resultados” y que en ocasiones los secretarios “ni siquiera responden a las preguntas” que se les formulan. “Parecen ejercicios para cumplir el requisito”, sostuvo.

El legislador local consideró que, aunque en el Congreso hay reacomodos entre grupos parlamentarios, todavía existen condiciones para construir acuerdos “en temas que realmente le interesen a Zacatecas”.

Al cierre, Saúl Monreal expresó su solidaridad con las familias afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, reconociendo la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum en las zonas afectadas. “Ahorita se requiere mucho de todos los mexicanos, sobre todo de nosotros como vecinos de San Luis; debemos estar unidos ante estas tragedias que dejan pérdidas humanas”, dijo.