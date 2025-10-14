Continúan recorridos y ayuda a damnificados

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió Pinal de Amoles, Querétaro, comunidad afectada por las intensas lluvias de la última semana. “Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”, señaló en un mensaje en su cuenta en la plataforma X. Asimismo, en una tarjeta informativa, Presidencia de la República reportó que hay 19 mil millones de pesos para hacer frente a las emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil millones para atender a Guerrero y Oaxaca, estados que sufrieron daños por el huracán Erick.