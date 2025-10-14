Toman Campus Siglo 21 y, tras diálogo, liberan las instalaciones

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ayer, estudiantes de la Unidad Académica de Agronomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) tomaron las instalaciones del campus Siglo 21 y del edificio de Rectoría para exigir la resolución del conflicto que desde hace semanas impide actividades escolares. Por la tarde concluyeron con la protesta con el compromiso de las autoridades de entablar acciones para atender los 13 puntos de su pliego petitorio.

Los jóvenes denunciaron que, en lo que va de este semestre, prácticamente no han tenido clases debido a los conflictos por la asignación de las cargas de trabajo y entonces este curso está en riesgo.

En ese sentido, la principal exigencia es que se realicen evaluaciones a docentes contratados recientemente, puesto que algunos de ellos no cuentan con el perfil para impartir determinadas materias y aparentemente recibieron carga de trabajo solo por ser allegados al director. Además, exigieron que se mejore la infraestructura para realizar todas sus actividades formativas.

Ante el anuncio de la toma del campus Siglo 21, algunas escuelas del área de Ciencias de la Salud convocaron a la impartición de clases de manera virtual, lo cual también fue cuestionado por los jóvenes porque indica que no se respeta su derecho a la protesta.

Por la tarde, estudiantes y funcionarios de la administración central llegaron al acuerdo de liberar el campus con el compromiso de atender cada una de las exigencias del pliego petitorio.

Hans Hiram Pacheco García, secretario académico de la BUAZ, comentó que las demandas tienen que ver con cuestiones académicas, pero también administrativas y de infraestructura y servicios.

Detalló que se elaboró un documento en el que se exponen propuestas para atender cada una de las exigencias, fecha y responsables, el cual será revisado y en su caso corregido en una mesa de diálogo que se realizará hoy con la presencia de estudiantes y el rector Ángel Román Gutiérrez.

Es decir, “este martes (hoy) se va a formalizar el documento con estas rutas críticas de cada uno de los 13 puntos que implican alrededor de 30 acciones diferentes. Los jóvenes tienen demandas legítimas y todas son viables de atender porque implican trabajo académico, mientras que los temas que requieran recursos se verán con recursos de la unidad académica de Agronomía y las gestiones que pueda haber desde la Rectoría”.

Además, Pacheco García informó que también se entablará otra mesa de diálogo para atender las inquietudes de los docentes, aunque este será independiente a la mesa de trabajo con los alumnos.

Por tanto, el campus Siglo 21 fue liberado y las actividades académicas y administrativas se reanudan hoy, mientras que se espera avances en el diálogo entre autoridades y docentes para concluir con el paro laboral en la Unidad Académica de Agronomía.