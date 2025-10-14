Aprueba el IEEZ adecuaciones a presupuesto por falta de recursos

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) celebró ayer una sesión extraordinaria en la que aprobó diversos acuerdos relacionados con la distribución presupuestal, la rendición de cuentas financieras y la situación administrativa de partidos locales en proceso de pérdida de registro.

- Publicidad -

“Confiamos en la sensibilidad del Gobierno del Estado para que podamos cumplir con las obligaciones de cierre de año, particularmente en materia de prestaciones y salarios”, se detalló en la sesión.

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la aprobación del proyecto de acuerdo para la distribución y aplicación de ingresos por adecuación al presupuesto del IEEZ correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La consejera Gabriela Elizabeth Muñoz Rodríguez, presidenta de la Comisión de Administración, explicó que el presupuesto original del Instituto ascendía a 88 millones 279 mil 266 pesos, de los cuales la LXV Legislatura del Estado aprobó únicamente 30 millones 92 mil 250 pesos.

Muñoz Rodríguez detalló que, ante la insuficiencia de recursos, el IEEZ recurrió a contratos de mutuo simple con la Secretaría de Finanzas para cubrir nómina y gastos básicos entre julio y agosto, por un monto total de 6 millones 876 mil 978 pesos.

Agregó que el 1 de octubre el Ejecutivo estatal autorizó una adecuación de 1 millón 74 mil 589 pesos, destinada al capítulo 1000 (servicios personales), con lo que se pudo cubrir la segunda quincena de septiembre para 81 plazas de personal operativo y mandos medios.

“Este recurso no contempla las prestaciones de seguridad social ni las remuneraciones de directores, consejeros y del propio presidente del instituto”, precisó Muñoz Rodríguez. Añadió que el Consejo continuará aplicando una política de austeridad, disciplina y racionalidad financiera, aunque enfatizó que “será necesario gestionar una ampliación presupuestal para garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del instituto”.

Tras la exposición, el pleno aprobó por unanimidad la adecuación presupuestal, facultando al presidente del IEEZ para seguir realizando gestiones ante las instancias estatales a fin de asegurar recursos complementarios.

En otro punto del orden del día, el Consejo aprobó también el informe financiero correspondiente al mes de mayo de 2025, así como las transferencias presupuestarias realizadas en ese periodo. El IEEZ reportó un activo total de 100 millones 605 mil 569 pesos con 17 centavos. Los pasivos ascendieron a 30 millones 454 mil 185 pesos con 4 centavos. En tanto, el patrimonio generado fue de 70 millones 151 mil 384 pesos con 13 centavos. En cuanto a ingresos y otros beneficios, el instituto registró 160 millones 268 mil 135 pesos con 80 centavos.

El resultado del ejercicio financiero de mayo fue un saldo positivo de 28 millones 885 mil 453 pesos con 5 centavos, según el informe financiero presentado ante el Consejo General del IEEZ.

“El informe refleja el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, conforme a los principios de economía, eficacia y rendición de cuentas”, señaló la consejera durante su intervención.

Posteriormente el consejo aprobó la validez de las correcciones al estatuto del PRD Zacatecas, conforme a resoluciones y acuerdos previos, presentado por la consejera Ma. de la Luz Domínguez Campos.

Asimismo, se autorizaron los informes iniciales sobre el balance de bienes y recursos remanentes de los partidos “Revolución Popular Zacatecas” y “Fuerza por México Zacatecas”, como parte del proceso de liquidación por no alcanzar el tres por ciento de la votación en 2024.

Se facultó al presidente del IEEZ para firmar convenios de colaboración con la Secretaría de Administración y Desarrollo y con la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, con el fin de fomentar capacitación, educación cívica y difusión de valores democráticos. Y se aprobó el dictamen general de resultados de la reposición de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional para el periodo septiembre 2023-agosto 2024.

Al finalizar la sesión, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Juan Manuel Frausto Ruedas, declaró para el medio que continúan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para garantizar la operatividad del organismo y el pago puntual de la nómina correspondiente a la segunda quincena de octubre.

Frausto Ruedas señaló que confían en que los recursos sean depositados mañana, día de quincena, y explicó que el instituto está gestionando fondos para cubrir los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto, que comprenden servicios generales, materiales y suministros, como combustible, papelería y viáticos. Estos conceptos representan un monto aproximado de 1 millón 600 mil pesos, necesarios para cerrar las operaciones del año.

Precisó que los recursos recientemente aprobados por el Consejo General correspondieron al pago de la segunda quincena de septiembre, aplicados al capítulo 1000, que incluye sueldos y salarios. Estimó que el monto de la quincena actual será similar.

De cara al cierre del ejercicio fiscal 2025, el titular del IEEZ reiteró que el instituto mantiene una política permanente de disciplina, austeridad y racionalidad administrativa, y confió en el acompañamiento del Gobierno del Estado para garantizar el cumplimiento de prestaciones de fin de año, como aguinaldos y otros beneficios laborales.