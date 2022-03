“El alma de las escuelas son los alumnos”: director de la Upiiz ante el regreso a clases

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Zacatecas, del Instituto Politécnico Nacional (Upiiz-IPN) reanudó esta semana actividades escolares presenciales, con lo cual se plantea el reto de recobrar nuevamente la calidad académica que caracteriza a la institución, afirmó el director Fernando Flores Mejía.

Después de dos años, “el regreso a clases presenciales ha sido una labor complicada porque cada entidad federativa tiene sus propias circunstancias y, si bien la indicación de la Dirección General fue que a partir de enero todos regresábamos de manera presencial, las autoridades del IPN han sido respetuosas de la situación que vivimos cada uno de nosotros”, explicó.

En ese sentido, detalló que la Upiiz ha basado sus decisiones en la pauta establecida por las autoridades de salud de la entidad, además de los lineamientos institucionales, de manera que se ha respetado el color del semáforo epidemiológico y hasta este momento se logró la reanudación del trabajo presencial.

Los protocolos establecidos para las actividades presenciales es el uso de cubrebocas, la sana distancia, uso de gel antibacterial y haberse puesto la vacuna, aunque se respetó la decisión de quienes decidieron no hacerlo.

Asimismo, comentó que el periodo pandémico afectó a todos y provocó un aumento en el índice de deserción, muchos casos definitivos y otros temporales debido a situaciones familiares diversas, desde alumnos que pretenden cambiar de adscripción, hasta casos de jóvenes que quedaron en la orfandad.

Durante este periodo, Flores Mejía dijo que hubo 24 bajas definitivas, 19 temporales y una deserción estimada de 62 alumnos de quienes no hay información, pues no se dieron de baja ni se han presentado.

En consecuencia, en este momento hay una matrícula total de 925 alumnos, mientras que la población activa de estudiantes era de poco más de mil 150, lo que indica que sí hubo un impacto en este aspecto debido a la pandemia.

Sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, comentó que las asignaturas teóricas sí funcionaron a distancia, pero las actividades prácticas no fueron posible a distancia y en consecuencia hubo cierto rezago.

“El IPN tiene una característica muy importante que nos diferencia del resto: hay un compromiso del personal docente de una manera muy importante y ese compromiso se transmite a los alumnos, de manera que antes de volver al trabajo presencial hubo la petición de muchos alumnos para recuperar las prácticas que no habían tenido”, expuso.

Al respecto, Flores Mejía informó que el cuerpo docente de la Upiiz está trabajando en cursos de recuperación para que los alumnos realicen las actividades que no pudieron realizar durante la pandemia.

Detalló que estos cursos se están organizando y programando de tal manera que no afecten los horarios escolares, lo que muestra el interés de la comunidad docente y estudiantil para recuperar el nivel académico.

Precisó que el IPN tiene tres objetivos fundamentales: brindar educación superior de excelencia; la investigación y la divulgación de la ciencia, y la cultura en todos los ámbitos de la sociedad.

En ese sentido, “los proyectos de investigación siguieron abiertos durante la pandemia, pero no en su totalidad y siempre atendiendo las medidas que nos marcaban las autoridades. Entonces sí hay generaciones que posiblemente necesitaron de esas prácticas, pero la escuela está abierta para ellos aun siendo egresados”.

Flores Mejía indicó, entonces, que el principal objetivo que tiene la Upiiz en este retorno a actividades presenciales es recuperar el rezago académico que hubo durante la pandemia, especialmente en las prácticas.

Además, puntualizó que, si no se recupera ese rezago, no es posible avanzar, porque si no se cuenta con determinados conocimientos, los alumnos no podrán aprovechar la práctica elaborada por los profesores.

Sin embargo, aseguró que sí será posible recuperar el tiempo perdido y, para ello, “vamos a proponer algunos cursos que se van a dar fuera de un horario normal para no entorpecer a los demás y de manera voluntaria porque, de una u otra manera, los alumnos ya aprobaron las unidades de aprendizaje, pero una cosa es aprobarlas y otra cosa tener el conocimiento”.

Por último, el director afirmó que el regreso a clases presenciales generó un ambiente indescriptible, “ya se sintió viva la escuela. La verdad, aulas y laboratorios vacíos, no es la mejor vista que podamos tener de una institución educativa. El alma de las escuelas son los alumnos”.