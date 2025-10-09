László Krasznahorkai obtiene el Premio Nobel de Literatura 2025

Por: La Jornada •

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2025, “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Varias de sus obras —incluyendo su debut, Satantango, y The Melancholy of Resistance (Melancolía de la resistencia)-fueron llevadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.

El jurado del Nobel elogió su “mirada artística completamente libre de ilusiones, que ve a través de la fragilidad del orden social, combinada con su inquebrantable fe en el poder del arte”.

La Jornada entrevistó hace un par de meses a László Krasznahorkai, donde comentó: “No soy escritor, soy una persona que escribió un libro”, pero “creo que prefiero escribir poesía que prosa narrativa”.

Se dijo sorprendido de saber por su participación en la cátedra Cortázar en Guadalajara y que tiene lectores también en México. “Había unas 200 personas, en su mayoría jóvenes hombres y mujeres. Me di cuenta de que sí leían mis libros”.

El autor hizo hincapié en que “en casi todos los países he encontrado estas personas sensibles, solitarias, que son mis lectores, para quienes la pregunta esencial en mis obras es mucho mas importante que lo que puedan encontrar en las redes sociales”.

Sobre la conexión con los lectores mexicanos, Krasznahorkai dijo que no hay mucha diferencia entre éstos y los húngaros, los rumanos o los europeos del este: “Mi trabajo trata del ser humano, no importa dónde viva. El ser humano tiene los mismos problemas con la vida, las mismas respuestas, la misma sensibilidad”.

El cuentista, novelista y ensayista nació en 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía. Una zona rural remota similar es el escenario de la primera novela de Krasznahorkai, Satantago, que causó sensación literaria en Hungría y supuso la obra cumbre del autor.

Krasznahorkai, de 71 años, ha recibido muchos premios, incluyendo el Man Booker International en 2015. El jurado que le concedió ese galardón reconoció entonces sus “oraciones extraordinarias, oraciones de una longitud increíble que llegan a extremos increíbles, cuyo tono cambia de solemne a disparatado, a inquisitivo, a desolado mientras siguen su camino errante”.

En 2019 se alzó con el Premio Nacional del Libro para Literatura Traducida en Estados Unidos en 2019 por “Baron Wenckheim’s Homecoming” (“El baron Wenckheim vuelve a casa»).

El premio de literatura ha sido otorgado por el comité Nobel de la Academia Sueca 117 veces a un total de 121 ganadores. El año pasado, el premio fue ganado por la autora surcoreana Han Kang por su obra que, según el comité, “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”. Con información de AP