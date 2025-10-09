Admite la Suprema Corte amparo de Grupo Elektra contra adeudo fiscal

Por: La Jornada •

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer un nuevo amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contra un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos, por la omisión del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2010.

Se trata del amparo directo en revisión 5608/2025, el cual se suma a cuatro juicios fiscales que Grupo Salinas aún tiene pendientes de resolución en la Corte, los cuales en conjunto suman créditos fiscales –como se denomina en los litigios a las deudas que reclama el fisco– por más de 36 mil millones de pesos, considerando actualizaciones, multas y recargos.

El nuevo recurso fue turnado a la ministra María Estela Ríos González y, conforme a las nuevas disposiciones, deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses a partir de ayer.

Dicho asunto deriva de la resolución emitida el 24 de junio pasado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, el cual resolvió por unanimidad negar el amparo solicitado por Elektra, confirmando así la obligación de cubrir el monto reclamado por el Servicio de Administración Tributaria.