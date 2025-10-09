Secretaría de Economía entrega sello de Hecho en México a la ANTP

Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Economía (SE) entregara el distintivo Hecho en México con fines publicitarios a la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y a algunos de sus miembros, su presidente Ejecutivo, Leonardo Gómez Vargas, ratificó el compromiso del sector para el desarrollo de las actividades económicas del país, buscando que la autorregulación sea un eje preponderante y activo de la vida diaria.

En un comunicado, la SE destacó al respecto la jefa de Normatividad, Competitividad y Competencia de la dependencia, Andrea Solano, el impulso que generan los usuarios del transporte de carga, empresas con flota propia y empresas que otorgan el servicio del autotransporte de carga y contribuyen en la logística nacional e internacional del país, basándose en pilares sólidos, como lo son la sustentabilidad y la seguridad.

De acuerdo con la secretaría, se entregaron certificados a las siguientes empresas: Estafeta, Grupo Bimbo, Grupo Femsa, Autotransporte Azteca Plus, Autotransportes Rodebu, Autotanques Nieto, Fletes Hesa, Servicios de Entrega de Paquetería Safi, Transportadora de Líquidos Azteca, Translogística, Transportadora Terrestre, Autotransportes de Distribución y Consolidación y Propimex, todos ellos miembros de la ANTP.

“Con estas acciones en conjunto la iniciativa privada y el gobierno de México asumen un compromiso de mejora continua y desarrollo del talento humano. Vale la pena recordar que este reconocimiento es el símbolo de identidad, por actores mexicanos para mexicanos, llevando el sello de “Hecho en México” a todos los rincones del país”, dijo la SE.