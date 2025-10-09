Adultos mayores fortalecen cuerpo y mente en la Estancia de Día “Amat-te” Casa del Abuelo

Por: La Jornada Zacatecas •

Gracias al trabajo realizado por el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, en la Estancia de Día “Amat-te” Casa del Abuelo Zacatecas, las y los adultos mayores participan activamente en diversas actividades que promueven su bienestar físico, emocional y cognitivo, en un ambiente de convivencia y cuidado.

Estas acciones son impulsadas por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien ha reiterado su compromiso con el bienestar de las personas adultas mayores en Zacatecas, al promover espacios dignos y programas enfocados en su desarrollo integral.

Diariamente, las personas mayores realizan actividades manuales como bordado y otras expresiones creativas, que estimulan la motricidad fina y fomentan la socialización. Asimismo, se desarrollan ejercicios y dinámicas para mantener la memoria activa, lo cual es esencial para preservar sus capacidades cognitivas.

Como parte de la atención integral que se brinda en este espacio, también se llevan a cabo actividades físicas como sesiones de taichí y clases de zumba, que permiten a las y los usuarios mejorar su movilidad, equilibrio y salud cardiovascular, al tiempo que disfrutan de momentos de esparcimiento y recreación.