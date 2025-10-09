Teatro y danza zacatecanos activarán Teatro del IMSS, con programación 2025-2026

Por: La Jornada Zacatecas •

Este viernes 10 de octubre iniciará en Zacatecas la programación “Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026”, con la presentación de siete compañías e igual número de montajes de teatro y danza, con el fin de fortalecer el acceso a la cultura mediante la activación del Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“El Baúl”, de La Ciénega teatro; “Pies ligeros”, de Escena 4 teatro; “Manual para construir alas”, de Claudia Cecilia Rivera Cabrera; “Niña roja”, de Mezquite Teatro Colectivo; “Vuela, pupa”, de la Compañía Labat; “Kumbé”, de la compañía Fugite, y “La tierra azul como una naranja, teatro físico para niñas y niños”, de Acción Estudio Teatro, son las obras que se presentarán de octubre a diciembre de 2025.

Producto de la Convocatoria Nacional “Escenarios IMSS-CULTURA”, dicha programación fue posible gracias a la firma del convenio marco entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, celebrada el 27 de marzo del 2025.

Esto tuvo como objetivo la activación de 25 teatros de la Red Teatral del IMSS, con puestas en escena de calidad, así como la inclusión y el acceso gratuito para todas las audiencias, con la selección de 100 proyectos, de 28 entidades del país, entre ellos los de Zacatecas ya en mención.

Durante cuatro fines de semana del año, se presentarán las compañías de teatro y danza con funciones gratuitas programadas de 11:00, 13:00 y 18:00 horas, en el Teatro del IMSS, de escenario tipo italiano, que fue inaugurado el 19 de abril de 1964 y que se ubica en Interior Alameda 45, de la capital zacatecana.

La programación puede ser consultada en el sitio web: https://escenariosimsscultura.inba.gob.mx/agenda, donde, además, las y los interesados podrán conocer detalles de cada puesta escénica.