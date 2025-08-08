18.5 C
Zacatecas
viernes, 8 agosto, 2025
Sociedad y Justicia

Refuerza Gobierno de Zacatecas capacitación para prevención de la violencia infantil

Por: La Jornada Zacatecas

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) ejecuta acciones estratégicas, a través del programa “Procuraduría Itinerante”, cuyo objetivo principal es acercar servicios y capacitaciones especializadas a las comunidades más alejadas del territorio estatal.

En coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), así como con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se llevan a cabo jornadas de capacitación dirigidas a docentes comunitarios, con el propósito de dotarlos de herramientas técnicas y jurídicas, que les permitan identificar, prevenir y canalizar situaciones de violencia que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Procurador de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del SEDIF, Álvaro García Hernández, destacó que, estas capacitaciones han tenido lugar en los municipios de Fresnillo, Pinos, Valparaíso, Villanueva y Monte Escobedo, y han sido impartidas por personal especializado de la Procuraduría, quienes han brindado asesoría directa, profesional y oportuna a los actores educativos comunitarios.

