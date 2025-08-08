Recorren autoridades cuatro comunidades de Guadalupe en busca de personas desaparecidas

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el apoyo de una unidad K9, personal del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General de Justicia llevó a cabo una prospección forense y búsqueda de personas en vida, en comunidades de San Isidro, Bocanegra, San Jerónimo y La Zacatecana.

Desde temprana hora, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y representantes de colectivos recorrieron polígonos acordados, con la finalidad de encontrar hallazgos que permitan la localización de sus familiares.

Las labores realizadas este jueves contemplaron la exploración de una amplia superficie de terrenos de la zona rural de este municipio, e incluso en oquedades que se encontraban en la zona prospectada.

Con ayuda de herramientas de mano y de drones, se verificó toda la zona determinada en la mesa de trabajo permanente con colectivos y en seguimiento de las carpetas de investigación abiertas.

Igualmente, recorrieron las poblaciones con la finalidad de realizar la pega de cédulas, así como entrevistas para obtener alguna información que pueda ayudar a la localización de las personas.

Como en todos los recorridos, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.