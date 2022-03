Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 517 / Río de palabras / #8M

Es esta angustia que me mata, que me habla al oído cuando estoy en silencio, cuando me desocupo de las actividades diarias, de la presión de los gastos, del trabajo y sus incidencias. Es la angustia que por las noches tengo que acallar con un par de pastillas, con respiraciones o con el ruido monótono de la televisión. Es la angustia que me persigue cuando veo el teléfono y repaso los estados de la gente, donde veo las publicaciones de tantas y tantos que como yo no nos detenemos en seguir enviando. Es la angustia que cuando salgo a tomar el camión me hace abrir los ojos para ver si por ahí puedo encontrar ese rostro conocido o ese olor que no se me sale de la nariz. Es la angustia que me roba a veces el aliento cuando recibo un mensaje y pienso que es el que durante tanto y tanto tiempo he estado esperando, con la noticia favorable que me recupere la calma o con el contenido funesto que me haga aceptar mi derrota. Es la angustia que me habla al oído, que me mata diciendo: “Un día más y aún no la has encontrado”. La mujer interrumpe su monólogo, se recuesta en la cama, por fin las pastillas han cumplido su misión, se queda profundamente dormida. Abraza la fotografía de su hija, no consigue despertarse cuando suena el teléfono: parece que por fin la han encontrado. Aún no sé sabe cómo… la angustia continúa.

