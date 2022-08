«Lo que quiero con el alma es rescatar a los mineros»: AMLO

Ciudad de México. “Lo que quiero con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros”, remarcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y llamó a no perder la esperanza de poder sacar con vida a los trabajadores atrapados en la mina de carbón siniestrada ayer en Sabinas, Coahuila.

- Publicidad -

GALERÍA: Atrapados, 10 mineros en pozo de carbón en Coahuila.

Esa, enfatizó, es la prioridad, inclusive antes de dar a conocer las fallas, responsables y quién administraba la mina donde se dio una inundación dejando atrapados a 10 mineros.

“Las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después, ya tenemos la información básica, ya sabemos, quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo; pero no hablemos de eso ahora, vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos”, señaló el mandatario federal para cerrar la mañanera de este jueves.

Detalló que desde ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplica el Plan DN-III a fin de atender la emergencia, con la participación de 230 elementos castrenses y especialistas en el lugar del siniestro; y pidió a diferentes autoridades el apoyo con el envío de bombas para sacar el agua de la mina.

Pidió a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez; de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza; de la Comisión Nacional de Electricidad, Manuel Bartlett; a la a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores de la región a ponerse de acuerdo con el general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa y quien está a cargo del rescate, para el envío de esas bombas.

“Las podemos llevar en los aviones de carga de la Fuerza Aérea, por tierra, pero aprovechar el día bien para avanzar, porque aquí en la conferencia (mañanera) es también para tomar acuerdos y decisiones. Ya nos están escuchando y que se pongan de acuerdo con el general”, instruyó el presidente.

Dijo que las autoridades federales trabajan de manera coordinada con el gobierno de Coahuila y con las administraciones de municipios aledaños a la mina a fin de pronto poder rescatar con vida a los trabajadores atrapados.

“Mandarle un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos”.

La Sedena informó que 30 elementos del equipo de respuesta inmediata y desastre y seis buzos de Fuerzas Especiales, fueron trasladados a Sabinas, para rescatar a los diez trabajadores que quedaron atrapados tras derrumbe e inundación en una mina de 60 metros de profundidad.

El general Radilla indicó que los trabajadores laboraban en uno de tres pozos de la mina de carbón, y como estaba en desuso, se ocasionó un derrumbe, lo que generó una inundación en los tres fosos.

Hasta la mañana de este jueves, continúan diez personas atrapadas en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, luego de registrarse una inundación en pozos aledaños, informaron Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil y Agustín Radilla Suástegui, subsecretario de la Defensa Nacional.

Cinco trabajadores lograron salir y fueron reportados como lesionados.Tras de ser trasladados a un hospital, dos de ellos fueron dados de alta.

En un balance de las acciones, y con lo cual comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador su conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que ante el “lamentable caso”, la intención es informar a los familiares de los trabajadores, amigos y a todo el pueblo sobre las labores de rescate.

“No hemos dormido, estamos trabajando día y noche de manera ininterrumpida, está implementando el plan Plan DN-III-E encabezado por la Sedena”, indicó la coordinadora nacional de Protección Civil por medio de una videollamada desde Sabinas, a la vez que recalcó que “el tiempo es muy importante así que estamos muy concentrados haciendo la tarea que nos corresponde”.

Detalló que se ha confirmado que diez mineros permanecen atrapados en la zona, luego de reportarse a las 13:35 horas de ayer del accidente en una mina de carbón. La funcionaria expuso que han tenido reuniones con las familias de los mineros “y es nuestra obligación atenderlos y hablarles con la verdad”.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informa vía remota sobre el caso de los trabajadores atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2022. Foto Luis Castillo.

Para facilitar las maniobras de rescate, la Comisión Federal de Electricidad instaló plantas de luz en puntos estratégicos para bajar a las minas, y se dispusieron de bombas para agua.

Para las acciones de rescate se encuentran en el lugar 230 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y distintas corporaciones, así como 17 vehículos, dos ambulancias urbanas y dos aeronaves, añadió el Subsecretario de la Defensa Nacional.

Desde anoche arribaron 30 elementos especializados en casos de desastre, además de cuatro binomios caninos, y buzos que esperan a que haya condiciones favorables para hacer labores de rescate.

Explicó que el pozo estaba en desuso, lo cual generó un derrame de las paredes y una inundación de los tres pozos de la zona. Mientras los pozos tienen una altura de 60 metros, al momento, la inundación se calcula que cubre 34 metros.

A la par, están acondicionados sitios para la atención de los familiares de los mineros, a quienes se les brinda también atención psicológica.