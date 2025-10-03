Realiza Guadalupe lecturas de cuentos y conciertos didácticos para infancias

Por: La Jornada Zacatecas •

Con la finalidad de sensibilizar y acercar a niñas, niños y público en general al arte de la música y al buen hábito de la lectura, logrando que muchos de ellos tengan su primer contacto con el arte, es que se llevó a cabo el “Concierto Didáctico Ensamble de Música de Cámara de la UAZ”.

- Publicidad -

Este proyecto, realizado por el Ayuntamiento de Guadalupe a través del Instituto de la Cultura Municipal, el Departamento de Bibliotecas y la Unidad Académica de Artes de la UAZ, se dedica a llevar a niños, niñas y servidores públicos, cuentos y música de cámara.

En su mensaje de bienvenida, Yoltyc Cristina Diaz Inguanzo, directora del Instituto Municipal de Cultura, señaló que el talento y el compromiso del Ensamble de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas, han permitido que estos encuentros sean un deleite musical y una valiosa oportunidad de aprendizaje.

“Muchísimas gracias a la Escuela Primaria “Julián T. Medina” y a nuestros compañeros que laboran en el Ayuntamiento por estar aquí, hoy descubrirán en la música nuevas formas de expresión”.

La directora del Instituto de la Cultura también agradeció, al Departamento de Bibliotecas Municipal, por reforzar y llevar la cultura más allá de las aulas escolares, llegando a cientos de estudiantes de todas las edades, acercándolos al arte de la música y al mundo de la lectura.

Por su parte, Javier Torres Mireles, director del Ensamble de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), detalló que con este evento se está concluyendo con una serie de conciertos en las bibliotecas públicas, que tienen el objetivo de acercar a los niños, niñas y población en general a la lectura y a la música clásica.

“Quiero permitirme a nombre del Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román y del Director de la Unidad académica de Artes, Alfonso Vázquez, agradecer al Presidente Municipal, Pepe Saldívar, por todas las facilidades que nos ha dado para llevar a cabo estos proyectos”, dijo.

Finalmente, cabe señalar que próximamente se hará una segunda etapa de este programa transversal, con nuevas ideas, para seguir llevando la música clásica a todos los guadalupenses.