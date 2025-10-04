Abandera IMSS Zacatecas a atletas que participarán en Juegos Deportivos Nacionales ODEIMSS 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, abanderaron al contingente de jóvenes atletas que representarán a la entidad en los Juegos Nacionales ODEIMSS 2025, que se realizarán del 5 al 11 de octubre en el Centro Vacacional Oaxtepec, en Morelos.

La delegación zacatecana está conformada por 9 deportistas en la disciplina de natación y 11 en básquetbol, quienes se entrenaron arduamente para dar su mejor esfuerzo en esta competencia; los acompañan sus entrenadores, un médico y personal de apoyo.

En la ceremonia de abanderamiento, el titular de la jefatura de servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en el estado, José Manuel Enciso Castillo, expresó su reconocimiento por participar en esta justa nacional y los invitó a dar su mejor esfuerzo en cada competencia.

“Agradezco el compromiso y sacrificio de los padres de familia que acompañan a sus hijos en esta jornada deportiva. Su presencia y motivación son fundamentales para el éxito de estos talentosos atletas. Juntos formamos un gran equipo que valora el deporte y fomenta la sana competencia”, dijo.

Enciso Castillo destacó las acciones de remodelación que actualmente se llevan a cabo al interior del CSS, como la modernización de la cancha de básquetbol que contará con duela, gradas y área de vestidores.

Destacó que “estos trabajos representan un esfuerzo importante del Instituto para contribuir en el desarrollo de las habilidades de deportistas, artistas y población en general que se prepara en estas instalaciones” y subrayó que el objetivo es fomentar la actividad física y el deporte competitivo como parte de un estilo de vida saludable.