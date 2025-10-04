Entrega DMA apoyos en Morelos; más de 300 paquetes del programa Corazón Contento

Por: La Jornada Zacatecas •

Al encabezar la entrega de apoyos alimentarios del programa Corazón Contento en la comunidad Hacienda Nueva, el gobernador David Monreal Ávila afirmó que en Morelos se le apuesta a la política social y, para ello, reconoció el compromiso del alcalde Sergio Vázquez Luján, quien destina recursos para fortalecer este esquema de apoyo en beneficio de las familias.

Este viernes, en el auditorio de la localidad, donde más de 300 familias recibieron paquetes alimentarios, el mandatario estatal anunció su respaldo para la construcción de una preparatoria, un campo de béisbol y un puente en el entronque de Hacienda Nueva.

El gobernador David Monreal destacó que actualmente existen 748 comités de Corazón Contento en más de 30 municipios de Zacatecas, lo que significa apoyos alimentarios de calidad y suficientes para miles de familias, y que demuestran un gran nivel de organización ciudadana en las comunidades porque ayudan en la limpieza y mejora de su imagen urbana.

En su mensaje, el gobernador David Monreal sostuvo que la política social es un derecho constitucional que debe ser defendido por la gente, al igual que programas como la Pensión para Adultos Mayores, para personas con discapacidad, becas estudiantiles y fertilizante gratuito.

Asimismo, informó que este año ha sido positivo para el campo, gracias a las lluvias y a la buena producción de frijol en la entidad, que se estima alcance entre 360 mil y 380 mil toneladas. Para respaldad a los productores, anunció la instalación de un centro de acopio en Morelos, con el fin de garantizar el precio de garantía en 27 pesos por kilo.

Finalmente, el mandatario adelantó que en diciembre se realizará una tercera entrega de apoyos alimentarios en Morelos, la cual coincidirá con las fiestas de fin de año para el beneficio de las familias.