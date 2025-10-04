Se lleva a cabo el 11 Bazar Creativo en Ciudadela del Arte

Por: La Jornada Zacatecas •

Con éxito se llevó a cabo la 11 edición del Bazar Creativo 2025, en el Centro Cultural Ciudadela del Arte, encuentro que se distinguió por una diversidad que reunió a la comunidad artística y al público en general, en un día lleno de actividades académicas, moda, música y la venta de más de 60 emprendimientos creativos.

La programación inició con un bloque de conferencias, en la Cineteca Zacatecas, donde expertos y creadores compartieron sus experiencias.

La primera charla, a cargo de Susana Salinas, exploró “El arte de coleccionar arte”, seguida de la ponencia de Edson Noyola, “Hacer tu marca personal”, que ofreció claves para el emprendimiento creativo.

Entre estas charlas destacó la participación del escritor y periodista Pepe Gordon, con su conferencia “El Gato encerrado, de la ciencia y el arte”, que propuso un diálogo estimulante entre el conocimiento científico y la sensibilidad artística, que generó gran interés entre las y los asistentes.

El programa también ofreció una pasarela titulada “Arte en Piel”, de Verónica Alcalde, en el Museo Zacatecano y parte de Ciudadela del Arte, una propuesta de moda con causa, ya que tuvo como finalidad recaudar fondos para adquirir materiales destinados a los wixárika.

Paralelamente, se desarrollaron talleres de creación, entre ellos, el de elaboración del tradicional Ojo de Dios, guiado por Flor Ángeles García Cabral, y el de grabado, con Osvaldo Lugo, ambos muy concurridos por personas interesadas en aprender y experimentar con técnicas manuales.

La tarde continuó con presentaciones musicales de diversos estilos, a cargo de Mell Music, $MLE, Japi, Chrissy, Esa Mp y Nessto, que prepararon el ambiente para los actos estelares.

Posteriormente, Pam Velvet llevó su propuesta sonora a los escenarios de la Ciudadela, aportando frescura a la velada.

Uno de los momentos más atractivos fue el espacio Think & Drink, en la Fototeca, donde Lili Luciano, Frida Barrios, Fabian Rivas y Sonia Félix compartieron un diálogo dinámico que combinó ideas, experiencias y convivencia, en un formato innovador.

El cierre musical estuvo marcado por los conciertos más esperados de la noche. Yoshi conquistó al público con una actuación vibrante y enérgica, mientras que Erich se encargó de clausurar la jornada con un repertorio que logró mantener la intensidad hasta el último momento, dejando un ambiente de celebración colectiva.