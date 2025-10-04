Califican los Mineros a los Play-offs; Zacatecas supera en dos juegos a Santos del Potosí

Por: La Jornada Zacatecas •

Los Mineros de Zacatecas superaron 109-86 a Santos del Potosí en el segundo duelo de la serie y calificaron a los Play-offs de la Temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP.

La mejor afición del país hizo su papel al impulsar al equipo y los zacatecanos barrieron la serie ante los potosinos en un duelo en donde los jugadores que provenían del banquillo marcaron 73 unidades.

En el arranque del juego Joaquín Valinotti rotó la pelota y acertó 9 unidades, dos triples incluidos para permitir que Mineros se adelantara en el parcial, Mirza Bulic y Tavario Miller también colaboraron abajo del tablero para que los zacatecanos se llevaran el primer cuarto 28-20.

En el segundo episodio Isaac Hamilton conectó 11 unidades, Kenneth Horton 10 puntos y Romeao Ferguson 8 para que Zacatecas tomara una distancia de 23 unidades, el score al medio tiempo indicaba 64-41. Por el lado de los potosinos, Luismal Ferreiras colaboró con 8 puntos en ese lapso.

El tercer cuarto fue muy peleado en la duela, ahí Kenneth Horton y Kenny Lawson Jr encabezaron la ofensiva de Mineros con 7 y 6 puntos respectivamente, los zacatecanos anotaron 22 unidades para llegar a 86 y Santos 21 para sumar 62.

En el periodo final Mirza Bulic sacó el carácter al contribuir con otros 8 puntos para Mineros, mientras que el coach Facundo Müller le dio minutos a José Reyes y Raúl Olea para completar la rotación de todo el equipo. El resultado final fue de 109 por 86.

En el pitazo final el estruendo de la afición hizo vibrar el Marcelino González, jugadores y aficionados mostraron la alegría de lograr el objetivo de calificar a los Play-offs de la Liga.

Mirza Bulic fue el MVP de la disputa al marcar 19 puntos, alcanzar 9 rebotes y otorgar 2 asistencias.

Los Mineros de Zacatecas se medirán ahora a Fuerza Regia en los Play-offs de la Liga Caliente LNBP. Esta serie comenzará el próximo jueves 9 de octubre en Monterrey.