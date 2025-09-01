Logra Zacatecas la recreación histórica más grande del mundo con Morismas de Bracho

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Las Morismas de Bracho consiguieron este domingo el Récord Guinness como la recreación histórica más grande del mundo, al contabilizar oficialmente 17 mil 601 participantes caracterizados, cifra que superó con holgura la meta mínima de 15 mil exigida por la organización internacional.

El anuncio se realizó cerca de las 13:30 horas de este domingo en la avenida Hidalgo, por Alfredo Arista, adjudicador oficial de Guinness World Records, acompañado por autoridades estatales y el primer batallón de artillería cristiana.

La Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz) y la Cofradía de San Juan Bautista son reconocidos en el certificado oficial como organizadores del evento.

El conteo se efectuó en la avenida Fernando Villalpando iniciando pasadas las 10 de la mañana, donde a cada cofrade se le colocó una pulsera fosforescente o, en el caso de los músicos y artilleros, la etiqueta se adhirió en la parte del tambor o del equipo que portaban en el pecho.

La jornada de los cofrades comenzó con salvas de artillería a las cinco de la mañana, seguida del toque de diana y la misa solemne de las ocho. A las nueve horas arrancaría el desfile que desde 1968 inicia en las Lomas de Bracho para recorrer el Centro Histórico.

Martín Gerardo López Carrillo y Francisco Javier Cortés Navia, integrantes de la Cofradía y caracterizados como cristiano el primero y moro el segundo, fueron los comentadores oficiales del evento. Los cronistas proporcionaron datos históricos y describieron la “marea interminable de zuavos”, junto a los bloques de cristianos y caballeros que marchaban en orden.

Aunque al principio se tenía contemplado que los distintos batallones se concentraran en Plaza de Armas y a lo largo de toda la avenida Hidalgo, la espera bajo el sol de mediodía generó incomodidad y los cofrades empezaron a abandonar la Plaza de Armas alrededor del mediodía, para seguir con el programa en las Lomas de Bracho.

En redes sociales, algunos asistentes reprocharon que el afán por el récord alteró el desfile tradicional y provocó desmayos y malestar. Incluso el adjudicador Alfredo Arista recibió silbidos al momento de declarar el resultado oficial.

Más tarde, a través de redes sociales, el gobernador David Monreal Ávila celebró que Zacatecas haya inscrito “una página más en su historia” con este reconocimiento internacional. La Secretaría de Turismo difundió a su vez un mensaje destacando la hazaña como “un hito cultural que refleja la riqueza y tradición de nuestra identidad”.

Pese a las dificultades, la edición 201 de la Morisma de Bracho quedó inscrita en la historia mundial, consolidando su lugar como la mayor de las 57 morismas que se celebran en Zacatecas y colocando a la capital del estado en el mapa de los Guinness.