Hoy inicia operaciones nueva SCJN y el Poder Judicial de la Federación

Hoy, lunes 1 de septiembre, se llevará a cabo la Sesión Solemne del Senado de la República para la toma de protesta de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces que fueron electos por voto popular en el inédito proceso electoral extraordinario realizado el pasado 1 de junio, cuando las y los ciudadanos eligieron por voto universal, directo y secreto a la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Se trata de 881 personas juzgadoras que rendirán protesta para asumir el cargo conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ceremonia que se llevará a cabo por bloques en el salón de sesiones del Senado de la República.

Entre otros cambios, con la reforma al Poder Judicial de la Federación se reducen de 11 a nueve los ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo, que se reduce de 15 a 12 años.

Los ministros que conformarán la SCJN son: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, ​Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Aristides Rodrigo Guerrero García y Hugo Aguilar Ortiz, quien será el próximo presidente de la SCJN, al haber recibido más de 6 millones de votos.

Asimismo, este lunes rendirán protesta en el Senado de la República las y los nuevos integrantes del Vigésimo Tercer Circuito Judicial Federal con sede en Zacatecas, tanto en los tribunales colegiados como en los juzgados de distrito, resultado del primer proceso electoral para integrar al Poder Judicial de la Federación.

En el caso de las magistraturas de circuito en materia mixta, tomarán posesión María de Jesús García González (con 67 mil 169 votos recibidos), Ana Bertha Ruiz Sandoval (69 mil 287 sufragios) y Viridiana Valle Márquez (70 mil 760 votos).

También se incorporarán los magistrados Gerardo Salvador Deras Vázquez (49 mil 183 votos) y Juan Díaz Rocha (58 mil 588 sufragios).

Por lo que respecta a las juzgadoras y juzgadores de distrito, asumirán el cargo Blanca Teresa Rodríguez González en materia laboral (con 75 mil 547 votos recibidos); Lizbeth González Cortés en materia mixta (81 mil 986 sufragios); Bárbara Valeria Rosas Sifuentes en materia mixta (84 mil 560 votos); y José Fernando Vega Larrea en materia mixta (49 mil 470 votos).

En materia laboral ocupará el cargo Eliseo Diego Gutiérrez Soto (47 mil 763 sufragios), mientras que en materia mixta se integrará también José Fernando Vega Larrea (49 mil 470 votos). Mara Irommy Muñoz Galván (57 mil 082 sufragios) tomará posesión en el juzgado penal después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconociera su triunfo tras corregir la designación original.

Los juzgadores que dejaron el cargo tras la insaculación realizada por el Senado de la República son Rodolfo García Camacho, del Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas; Margarita Quiñones Hernández, del Juzgado Tercero de Distrito; Víctor Manuel Jiménez Martínez, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región; María del Carmen López Fabián, del Juzgado Cuarto de Distrito del mismo centro auxiliar; y Ediltrudis Alonso Barrón, del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Zacatecas. También fue sustituido Raúl Márquez Rodríguez, juez del Centro de Justicia Penal Federal, quien aparece en los listados del Poder Legislativo federal como “suspendido”.

Con las nuevas designaciones, Zacatecas contará a partir de mañana con ocho mujeres y cuatro hombres en los órganos federales recién electos, lo que representa un reacomodo inédito en la judicatura del estado y un hito en materia de paridad de género.

En el ámbito local, las y los nuevos juzgadores del Poder Judicial del Estado de Zacatecas asumirán sus cargos el próximo 15 de septiembre, en una sesión solemne ante la 65 Legislatura del Congreso del Estado, acto con el que se formalizará su incorporación al Poder Judicial estatal.