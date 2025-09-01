Anuncian primer Foro Nacional para la prevención de violencia de género

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Integrantes de la Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Redfem-UAZ) anunciaron la realización del primer Foro Nacional: Diálogos universitarios para la prevención y atención de las violencias sexuales y de género, que se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre en el Teatro Fernando Calderón, con la participación de 72 instituciones y organizaciones académicas, civiles y de derechos humanos.

- Publicidad -

El objetivo del foro es visibilizar las violencias sexuales en el ámbito educativo, interpelar a autoridades universitarias y gubernamentales, además de recuperar la convivencia armónica dentro de la UAZ centrada en el quehacer académico y no en fines políticos, explicaron las investigadoras Adriana Rivero Garza y Mónica Chávez Elorza

Las académicas alertaron que muchas expresiones de violencia se han naturalizado dentro de la Universidad. “No queremos ser cómplices por omisión”, indicó Leticia Torres Villa. Mientras que Cristela Trejo Ortiz destacó que la UAZ, al ser un referente para la sociedad, debe asumir su responsabilidad y dejar de silenciar estas problemáticas.

Enfatizaron que se deben seguir las normativas internacionales, nacionales y locales para atender las violencias que afectan el orden social, “y fundamentalmente a niñas, jóvenes y mujeres”.

“Creemos que el lodo en el que inmiscuyó el anterior rector a la Universidad lo tenemos que limpiar visibilizando las violencias desde todas las aristas”, expresó Torres Villa, recalcando la necesidad de construir una red de apoyo solidaria y confiable ante la cultura patriarcal profundamente interiorizada dentro de la vida universitaria.

Las universitarias extendieron la invitación no solo a estudiantes, docentes y personal de la UAZ, sino también a madres y padres de familia, subrayando que la comunidad entera debe involucrarse en la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias.

Además, Adriana Rivero Garza precisó que el evento convoca también a autoridades clave cuya participación resulta indispensable para avanzar en estos procesos, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como los rectores interino y electo de la UAZ, la secretaria general del SPAUAZ y representantes del STUAZ.

El foro tendrá como sede el Foyer del Teatro Fernando Calderón y se contempla su inauguración por parte de autoridades universitarias y gubernamentales a partir de las 10:00 horas.

Juan Martín Pérez García, de la Red por los derechos de la infancia en México impartirá la primera de las tres conferencias magistrales con el nombre “Los derechos humanos frente a la violencia sexual infantil en México.

Gloria Luz Alexandre Ramírez, investigadora de la UNAM, presentará “Alianzas y redes entre sociedad civil para prevenir y atender las violencias contra mujeres”; y Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hablará sobre “Atención de las violencias contra las mujeres en las Instituciones de Educación Superior”.

El programa incluye además dos mesas de análisis: “Voces interdisciplinarias e interinstitucionales frente a las violencias en las universidades” y “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de las Violencias Sexuales de la UAZ”, donde se buscará sistematizar propuestas concretas para impulsar una agenda de transformación desde las universidades públicas.