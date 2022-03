Zacatecas, segundo lugar en el país con mayor déficit de policías municipales

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Zacatecas es el segundo estado del territorio nacional con mayor déficit de elementos de la policía preventiva en las instituciones de seguridad pública municipal, esto al registrar una tasa de 71.7 elementos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional fue de 124.4. Campeche es la entidad con menor tasa (43.1) y Oaxaca es el que ostenta la tasa más alta de elementos de policía preventiva municipal con 306.7.

Esto de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2021 que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual ofrece información sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada municipio y demarcación territorial de la Ciudad de México, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia cívica, agua potable, saneamiento, residuos sólidos urbanos y medio ambiente.

Igualmente, en materia de seguridad pública municipal, el levantamiento arrojó que al cierre de 2020 se reportó que 83 mil 823 (50.6 por ciento) elementos adscritos a las corporaciones policiales municipales contaron con Certificado Único Policial vigente. En Zacatecas, de acuerdo con el Inegi, el 99.6 por ciento de los pertenecientes a los ayuntamientos, lo acreditaron.

También, se dio a conocer que en 2020, a nivel nacional, fallecieron mil 219 elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública municipal. En comparación con 2019, el aumento fue de 103.8 por ciento, y conforme a lo reportado por las instituciones de seguridad pública en el ámbito municipal, dichos fallecimientos se debieron principalmente a causas naturales.

No obstante, se dio a conocer también que entre 2019 y 2020 fallecieron 368 elementos de las policías municipales por homicidio doloso. En 2020, la tasa de personal fallecido a causa de homicidio doloso fue de 1.1 por cada mil servidoras y servidores públicos adscritos a instituciones de seguridad pública municipal.

También se dio a conocer que en 2020, se reportó que 485 elementos fallecieron por Covid-19. Los hombres representaron 92.6 por ciento (449) y las mujeres 7.4 por ciento (36). En el Estado de México se concentró la mayoría de los fallecimientos con 29.7 por ciento. En Zacatecas, se registró que solamente fallecieron tres elementos a causa de dicha enfermedad.

Asimismo, el levantamiento del Inegi informó que en 2020, a nivel nacional, las instituciones encargadas de la función de seguridad pública municipal ejercieron un presupuesto de 60 mil 050 millones 352 mil 863 pesos. Esta cantidad representó un aumento de 6.5 por ciento, comparado con la cifra ejercida en 2019. El estado de México concentró la mayor cantidad del presupuesto con 13.9 por ciento, mientras que Zacatecas ejerció 494.8 millones de pesos.

En 2020 se recibieron 17 millones 199 mil 122 llamadas mediante los sistemas telefónicos de emergencia, de las cuales 6 millones 875 mil 179 (40.0%) fueron procedentes. La mayoría de estas, de acuerdo con el censo, se registró por el sistema 911.

En 2020 se reportaron 5 millones 040 mil 428 incidentes de emergencia en el Sistema 911, cifra que en comparación con 2019 representó un aumento de 3.8 por ciento. Del total de incidentes, 49.2 por ciento estuvo relacionado con el rubro de seguridad.

De acuerdo con el tipo de incidentes seleccionados, ruido excesivo fue el de mayor frecuencia. Destacaron también los incrementos en incidentes como alteración del orden público por persona alcoholizada (10.5 por ciento), consumo de alcohol en la vía pública (25.8 por ciento) y violencia contra la mujer (83.8 por ciento).

En 2020, las instituciones encargadas de la función de seguridad pública municipal registraron a nivel nacional un millón 705 mil 425 puestas a disposición de personas. De ellas, un millón 533 mil 265 fueron ante el juez cívico y 172 mil 149 ante el Ministerio Público. Además, se reportaron 86 mil 855 puestas a disposición de objetos. La mayoría de las puestas a disposición de personas se registró en los municipios de Guanajuato (191 mil 213), en tanto que las correspondientes a objetos se registraron en los municipios de Jalisco (11 mil 206).

También, durante 2020, las instituciones de seguridad pública municipal registraron un millón 600 mil 501 presuntas faltas cívicas en las puestas a disposición de personas realizadas ante el juez cívico u oficial calificador, cifra que disminuyó 48.2 por ciento con respecto a lo reportado en 2018. Consumir bebidas embriagantes en la vía o lugares públicos fue la falta de mayor frecuencia con 17.3 por ciento del total.

Adicionalmente, las instituciones de seguridad pública municipal registraron 211 mil 473 presuntos delitos en las puestas a disposición de personas realizadas ante el Ministerio Público, lo que representó una disminución de 64.8 por ciento en comparación con 2018. Robo fue el presunto delito de mayor frecuencia al concentrar 31.6 por ciento del total. En contraste con 2018, este delito disminuyó 68.7 por ciento.

En 2020, se registraron mil 124 enfrentamientos en los que participaron elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública municipal. Dicha cifra representó un aumento de 23.7 por ciento, comparado con los 909 enfrentamientos reportados en 2019. En dichos enfrentamientos se registraron 58 civiles fallecidos, 104 lesionados y 271 detenidos.

Finalmente, respecto al rango de ingresos brutos mensuales del personal de seguridad pública municipal, 31.7 por ciento percibía entre 10 mil y 15 mil pesos, rango que, comparado con 2018, aumentó 31.5 por ciento en 2020.

En el caso específico de seguridad pública, de los 2 mil 452 municipios considerados en el levantamiento, se obtuvo información de 2 mil 373. Sobre los municipios donde no se recuperó la información18, en 45 municipios la función de seguridad pública está a cargo de otra autoridad (Secretaría de Seguridad Pública de la entidad federativa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina); 26 municipios no cuentan con institución, dirección o servicio de seguridad pública, y 23 municipios no cuentan con policía o agentes de seguridad municipal. En el caso de ocho municipios, la información no se pudo recuperar por otro tipo de situación.

En otros rubros, se destaca que en 2020, a nivel nacional, los gobiernos municipales ejercieron un presupuesto de 536 mil 620 millones de pesos, 2.5 por ciento más respecto al presupuesto ejercido en 2019. En este rubro, las alcaldías de la ciudad de México son las que más presupuesto ejercieron al registrar, según el levantamiento, 75 mil 298.5 millones de pesos. Zacatecas, se encuentra entre las 10 entidades que ejercieron un menor presupuesto, para dicho año, registró 7 mil 131.5 millones de pesos.

Asimismo, se dio a conocer que a nivel nacional, se sancionaron a 5 mil 173 servidoras y servidores públicos por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas, y durante 2020 fallecieron 181 personas integrantes de los ayuntamientos o alcaldías, mientras que en 2019 fallecieron 63 personas, lo que representó un aumento de 187.3 por ciento. El motivo de fallecimiento más frecuente en ambos años fueron las causas naturales.