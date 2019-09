Seguiremos insistiendo en una negociación en el conflicto entre ejidatarios de Cedros y Peñasquito: AMLO

Fotograma de la conferencia matutina de hoy

Debe haber diálogo y se debe dar la razón al que la tiene, pues deben mantenerse abiertas las fuentes de trabajo, sostuvo el presidente del país

No permitiremos más moches de “dirigentes que quieren sacar dinero”, expuso

En su conferencia matutina de este lunes, ofrecida en el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que el conflicto existente entre ejidatarios de Cedros, en Mazapil, Zacatecas, y la mina Peñasquito, de Newmont Goldcorp, está siendo atendido por la Federación.

Señaló que en este asunto, en el que además se involucran distintas organizaciones para brindar asesoría, “a todos les estamos pidiendo que ayuden, que se llegue a un acuerdo”.

Sostuvo que “es una inversión importante. Son trabajadores. No nos conviene que se cierre esa mina. Sin embargo, se tienen que atender las demandas justas y cuidar que no haya corrupción, porque hay, a veces, dirigentes que quieren sacar ‘raja’ de estos conflictos; para decirlo con claridad, quieren sacar dinero. Aparentemente, están defendiendo el medio ambiente, mejores condiciones para los trabajadores, pero luego negocian, incluso a espaldas de los campesinos, a espaldas de los trabajadores, por moches. Ésa era la costumbre. Eso no debe permitirse”.

Se manifestó por que “se dialogue y se le dé la razón al que la tiene. En eso también estamos trabajando, buscando conciliar para que haya justicia y que se mantengan abiertas las fuentes de trabajo”.

Enfatizó que el Gobierno federal “ya no estamos dando concesiones, pero si encontramos ya una concesión otorgada legalmente, ¿cómo la vamos a cancelar?”, y más aún, si “se trata de una mina que está dando trabajo”.

Dicho eso, refirió que Peñasquito “es de las minas en donde mejor se le paga al trabajador minero. Eso no sucede en otras minas del país”. De modo que, finalizó, “vamos a seguir insistiendo en que haya la negociación”.

Cabe indicar que en este conflicto, donde existe un bloqueo por parte de los inconformes, ante el cual la minera amaga con cerrar, y, por tanto, cerrar las fuentes de trabajo, los puntos a resolver corresponden al desabasto de agua y empleo.