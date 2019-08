Reitera Guzmán Fernández disposición para comparecer ante la Legislatura

■ “Todo el recurso se gasta en nómina, seguridad social e impuestos”

Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), reiteró su disposición para comparecer e informar sobre el ejercicio de los recursos en la institución ante la Legislatura del estado, pues aseguró que todo el recurso se gasta en nómina y seguridad social.

“Nosotros vamos a presentar la información. El subsidio se va en pagar los impuestos, la seguridad social y la nómina. Básicamente en eso se destina el recurso que le destina el Estado a la Universidad. El tema es que, frente a la demanda tan fuerte que hay de 16 mil cada año, se hace un gran esfuerzo por retener a la mayoría”, expresó.

En ese sentido, manifestó la necesidad de que los diversos actores hagan planteamientos para atender el problema del desfinanciamiento de la institución, el cual ha prevalecido durante muchos años.

Recordó que en su administración se ha realizado un esfuerzo para incrementar la matrícula, por lo que los diputados “que me pregunten cómo le he hecho para atender a tanto joven”.

Guzmán Fernández indicó entonces que “todos debemos confluir para seguir sosteniendo el funcionamiento de la BUAZ, porque no hay problema para decirles cómo le hemos hecho para sobrevivir, a la vez que atendemos la demanda de tantos alumnos”.

Además, “hemos sostenido la calidad de los programas. En el estado, la única institución que tiene sus programas acreditados, que tiene perfiles acreditados de sus docentes, que tiene sistema nacional de investigadores, que tiene cuerpos académicos consolidados, es la UAZ. Frente a eso, ¿qué respuesta hay de parte de la Legislatura?, cuestionó.

Señaló entonces que la Legislatura no debe llevara la institución al “banquillo de los acusados”, sino que confluyan en la necesidad de atender la problemática de la UAZ, “porque ahora parece un crimen que haya aceptado más estudiantes”.

En el contexto de la crisis financiera que enfrenta la Universidad, dijo que todos los actores sociales deben enfocarse en soluciones para atender la problemática, y de su parte hay la disposición para acudir a las instancias que correspondan para informar sobre la situación institucional..

No obstante, Guzmán Fernández manifestó entonces que la institución ha logrado muchas cosas con un recurso muy escaso, ya que el financiamiento que se aprueba para la BUAZ es insuficiente.

Por último, dijo que el planteamiento de los legisladores de crear un organismo fiscalizador de la Universidad reactivaría a la comunidad en la discusión sobre la autonomía, “porque de nuestra parte no hay ninguna traba para demostrar en qué nos gastamos el recurso. No hay problema para decirles que todo se ha gastado en impuestos y seguridad social”.