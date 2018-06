Divide a pobladores de San José de Buenavista, Chalchihuites, tema de ocupación temporal de tierras por parte de minera

Martha Castro, tesorera del ejido San José de Buenavista. Foto: ALMA RÍOS

Hoy a las 6 de la tarde realizarán asamblea para tratar el asunto

Quienes se oponen a firmar el contrato denuncian injerencia de First Majestic en presionar para que se hagan convocatorias usurpando funciones de autoridades ejidales

Oposición al proyecto de la empresa extractiva se centra en la población femenina, cuyos maridos están en EU: Martha Castro, tesorera del ejido

Cerro Colorado, lugar que interesa a First Majestic, se localiza a 2 kilómetros de la zona poblada, cuyos habitantes se sostienen de la agricultura y la ganadería

First Majestic ofrece entregar a cada uno de los 56 ejidatarios 20 mil pesos por año por un tiempo indeterminado, presuntamente, para hacer trabajos de exploración en 19 hectáreas

En San José de Buenavista 2 empresas mineras se disputan el territorio; First Majestic busca concretar un acuerdo sobre 18.8 hectáreas para desarrollar su proyecto Navidad, y Grupo México tiene interés en 37.7 hectáreas, para establecer Chalchihuites 42: Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas

Dentro de las tierras ejidales también se ubica la zona arqueológica El Cerro Pedregoso, que corresponde a la cultura Altavista

El Comité de Vigilancia del ejido San José de Buenavista, territorio que se ubica a unos seis kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites, citó hoy a las seis de la tarde a asamblea, en la que se tratará el tema de la firma de un contrato de ocupación temporal de las tierras de uso común en favor de la minera canadiense First Majestic.

Este asunto ha dividido ya a los pobladores de la comunidad mencionada, incluso, el que sea el Comité de Vigilancia del Ejido y no el Comisariado Ejidal el que convoque a la reunión exhibe la citada división, pues tanto el secretario como la tesorera del mismo se han opuesto a firmar los documentos, luego que han denunciado la injerencia de la empresa extractiva en presionar para que se hagan convocatorias usurpando las funciones de las autoridades ejidales.

La división entre los integrantes de la comunidad se expresa entre los propios ejidatarios, pero también entre éstos, pequeños propietarios y avecindados, últimos que conforman la mayoría de la población, e incluso mencionó Martha Castro, tesorera del ejido San José de Buenavista, la oposición al proyecto de First Majestic se centra en la población femenina.

“Tenemos un problema grande aquí ya, porque la mayoría de las señoras tienen sus hijos chiquitos y no están de acuerdo. La mayoría de los que están de acuerdo son hombres, entonces las mujeres estamos en contra”.

Son mujeres cuyos maridos también ejidatarios se encuentran en Estados Unidos, por lo que tendrán que enfrentar el conflicto con quienes sí están de acuerdo en la enajenación del territorio, explicó.

Mencionó que el lugar que interesa a First Majestic, denominado Cerro Colorado, se encuentra a escasos dos kilómetros de la zona poblada y que los habitantes sostienen su vida en la agricultura y ganadería, razones por las que se oponen a las intenciones de la empresa canadiense.

El ofrecimiento de la misma a los 56 ejidatarios es entregar a cada uno 20 mil pesos por año por un tiempo indeterminado, presuntamente, para hacer trabajos de exploración en 19 hectáreas, pero la experiencia de las comunidades es que una vez que entran las empresas extractivas a sus territorios es ya imposible detener el avance de sus proyectos.

En este sentido, Efraín Arteaga Domínguez, líder en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien ya hace acompañamiento tanto de los habitantes de La Colorada como de la cabecera municipal de Chalchihuites en sus conflictos con las empresas mineras en esa demarcación, adelantó que producto del conflicto que ya se expresa entre quienes quieren acordar con la minera y los que no, en San José de Buenavista, “podría haber incidentes de violencia”.

Informó, esta mañana, que hoy a las 14:30 horas estaba prevista una junta en que integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se reunirían con habitantes del lugar.

En San José de Buenavista, también informó Grecia Eugenia Rodríguez, quien encabeza el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas, son dos empresas mineras quienes se disputan el territorio, la ya citada First Majestic que busca concretar un acuerdo sobre 18.8 hectáreas para desarrollar su proyecto Navidad, y Grupo México, quien tiene interés en 37.7 hectáreas, para establecer el denominado Chalchihuites 42.

Dentro de las tierras ejidales también se encuentra una zona arqueológica, El Cerro Pedregoso, dijo, que corresponde a la cultura Altavista, misma que es también motivo de preocupación por su cercanía con los intereses de las empresas extractivas.

Al respecto de esto último, el delegado en la entidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos Augusto Torres Pérez, precisó que la entidad no ha sido enterada del proyecto que busca establecer First Majestic en el ejido San José de Buenavista, por lo cual le ha hecho llegar un oficio solicitándole tal información, y está en espera de respuesta.

Sostuvo, no obstante, que es condicionante para que se realicen trabajos de empresas sobre territorio nacional, ya sea eólicas o mineras, la autorización del INAH en estos casos, y que la institución está pendiente de lo que ocurre en el municipio Chalchihuites, toda vez que tiene allí arqueólogos de planta amén de ubicarse uno de los dos sitios arqueológicos más importantes en la entidad, Altavista.

Cabe mencionar que en días pasados Zacatecas recibió la visita de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que acudió para hablar con los pobladores de la comunidad La Colorada, sobre la violación de sus derechos humanos por parte de la empresa Pan American Silver, la cual, incluso, derribó sus casas con pertenencias y gente dentro.

El asunto ha quedado ya registrado como un caso de desplazamiento forzado, que tuvo como agente a la empresa minera, por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.

En el caso de la cabecera municipal de Chalchihuites, los habitantes han denunciado la afectación a sus viviendas provocada por las actividades de First Majestic, en un asunto que no ha tenido aún la atención de Gobierno del Estado, pues, hasta el momento, no ha enviado personal de su Dirección de Protección Civil a inspeccionar de manera puntual y pormenorizada los daños a las viviendas, generados por estruendos y sacudimientos de tierra.