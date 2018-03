Durante mucho tiempo los noticieros estelares en la tv mexicana sólo eran conducidos por hombres: Trujillo

Durante mucho tiempo, los noticieros estelares en la televisión mexicana solamente fueron conducidos por hombres, pero la discusión sobre la equidad de género ha propiciado que mujeres periodistas accedan a espacios más importantes en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local.

Verónica Trujillo Jiménez, conductora de Noticieros Televisa Zacatecas, comentó que en este momento es la titular del noticiero nocturno, el estelar del canal, pero durante mucho tiempo fueron hombres quienes hicieron esa labor.

“A partir de un tiempo que empezó a sonar más el tema de la igualdad, nos empezaron a dar más espacios a las mujeres y a mí me ha permitido llegar a este punto en el que conduzco la tercera emisión de Televisa”, indicó.

Sin embargo, consideró que esa situación también ha derivado que la mujer sea utilizada como un producto visual, para atraer más audiencia, especialmente en las secciones del Clima o Espectáculos.

“Depende de las empresas para las que trabajas, te pueden utilizar como un buen producto, pero eso también ha ido cambiando porque las chavas del clima tienen un estereotipo muy marcado, con vestido corto, escote, de buen cuerpo. Hay quien está de acuerdo y cede a ser parte de ese producto, porque a final de cuentas en eso nos convertimos quienes aparecemos a cuadro, pero a nivel nacional veo que hay cambio, se ven personas más preparadas, con otro lenguaje”, comentó Trujillo Jiménez.

Desde su punto de vista, depende de cada mujer el rol que esté dispuesta a tener, porque en la televisión es común observar que “no hay vuelta de hoja” y se les etiqueta para conducir espacios o secciones determinadas.

También señaló que es un secreto a voces que las mujeres periodistas en ocasiones son acosadas por funcionarios, pero reiteró que son estas quienes tienen la posibilidad de detener esa situación.

En su caso, dijo que en su trayectoria profesional no ha sido objeto de alguna forma de acoso o discriminación, pero “lo que sí me pasa mucho es que la gente confunde mi trabajo con mi privacidad. Es decir, la gente piensa que el hecho de ser una persona pública, por salir en la televisión, pueden acceder a ti fácilmente o ser tus amigos, y no me queda más que aclarar el punto”.

“A veces no nos atrevemos a hacer la denuncia como tal pero es un secreto a voces. Hay veces que coincidimos con personas con las que hay un poco de confianza y llegamos a saber situaciones con algunos funcionarios”.

Trujillo Jiménez manifestó que en su caso solamente ha habido ocasiones en que personas acuden a las instalaciones de la empresa al momento de su llegada o a la salida, lo que le ha hecho sentir vulnerable porque “la situación no está para menos”.

Concluyó que en los medios de comunicación ya no hay diferenciación entre la labor que realizan hombres y mujeres ni falta de oportunidades para ellas, pero “siento que a los comunicadores se nos ha olvidado la responsabilidad que tenemos, de hacer que las cosas sucedan para bien y que el gobierno, por el hecho de pagar un convenio, quede exento de no manejar las cosas como deben ser”.