Lamenta Seduzac presencia de sectas de “charlatanes”; investigará nexos con escuelas

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Se solicitó un informe al director de la Benmac, Felipe Ramírez Mendiola: Mercado

Investigarán la participación de docentes de la citada escuela Normal

Indebido, que docentes promuevan actividades con riesgo para salud

Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), lamentó la presencia de grupos y organizaciones de “charlatanería” en la entidad e informó que será investigada la participación en ellas de docentes de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac) y directivos del Instituto Edison.

Para tal efecto, comentó que ha solicitado al director de la Benmac, Felipe Ramírez Mendiola, que le entregue un informe del involucramiento de docentes en las llamadas sectas comerciales y además le pidió que emita un deslinde institucional.

“Me dijo que, en el tiempo que ha estado como director, no ha habido el uso de instalaciones ni promoción interna de este tipo de actividades. No me gustaría condenar a una maestra sin tener todos los elementos, una denuncia o pruebas documentales, pero sí pediría tener el cuidado de que eso no se mezcle con la parte institucional”, indicó.

En el caso hipotético de evidenciarse que docentes de la Benmac hayan involucrado a los estudiantes en esas actividades de sectas comerciales, dijo que sería un abuso, pero en este momento no cuenta con elementos para emitir un juicio respecto a personas concretas como Carmen Torres Bañuelos y Carlos Valentín Córdova Serna.

“Lo que sí te digo es que institucionalmente sería indebido que cualquier maestro, maestra o autoridad llame, convoque o haga uso de su autoridad para involucrar estudiantes o compañeros en actividades donde hay un riesgo para la salud mental y riesgo de abuso económico de las personas”, explicó Mercado Sánchez.

Recordó que Ramiro Torres Bañuelos ejerció una dirección controversial en la Benmac e incluso está sujeto a una auditoría en su periodo por diversas cuestiones, pero no hay denuncias por el tema de su participación en organizaciones sectarias.

Mencionó que la Ley General de Educación contempla obligaciones y límites de los docentes y autoridades educativas, por lo que exhortó “a que no nos extralimitemos en nuestras funciones y no nos confundamos”.

Según expuso la secretaria, también le pidió al director de la Normal a que se mantenga atento sobre el actuar de los docentes, pues “hay una zona de traslape delicada que tiene que ver con la necesidad que la gente siente, emocional, y por el otro lado el tipo de remedio que busca”.

En el caso del Instituto Edison, hizo un llamado a los padres de familia a que estén alertas y verifiquen que no haya una confusión de los directivos con sus funciones en el ámbito educativo.

“Aquí tenemos injerencia en las instituciones privadas y haré una indagatoria, pero lo que puedo decir a los alumnos, maestros y padres de familia es que hagan denuncias, porque es lamentable que ocurren cosas que son indebidas y no tenemos el fundamento suficiente para una actuación legal de la autoridad con este tipo de prácticas que ponen en riesgo a las personas y su patrimonio”.

El mensaje desde la Secretaría de Educación, puntualizó Mercado Sánchez, “es la búsqueda de opciones profesionales. La escuela de Psicología tiene mucho qué hacer ahí y ha prestado atención al tema de la salud mental de la sociedad que es un problema grande en el país”.

Asimismo, manifestó su preocupación por la salud pública, ya que “vivimos en una sociedad con altos niveles de angustia por muchas razones y es muy demandante en términos de trabajo y de los recursos para mantener a la familia, además de las presiones sociales, la falta de justicia, y hacen que la gente busque opciones”.

El problema reside en que “hay una línea muy delgada entre la salud mental y la charlatanería que es muy peligrosa porque son ámbitos donde pueden ocurrir, como lo han descrito, abusos tanto psicológicos, emocionales y económicos”.

En ese sentido, deslindó a las instituciones educativas, en sus planes de estudio y su currícula, de las actividades que realizan los grupos sectarios a los que hace referencia la investigación publicada por La Jornada Zacatecas.

Mercado Sánchez señaló que esa línea delgada entre la salud mental y a charlatanería, pues “cuando no hay suficiente formación intelectual, no solamente es delgada, sino que es transparente, y entonces el tránsito de una necesidad de aliviar la angustia puede conducir a estas opciones de charlatanería y abuso que no son de ninguna manera trabajados por especialistas”.

Por último, se refirió a los esquemas piramidales en los que aparentemente incurrió Carmen Torres Bañuelos denominado Flor de la Abundancia, y comentó que en el sistema educativo ha habido periodos en los que alguien las comienza, pero se ha comprobado que estas “son un fraude económico”.

Al respecto también convocó a los docentes y todas las personas en general a que tengan cuidado en involucrarse a estos esquemas que parecen una panacea pero que rápidamente muestra su naturaleza fraudulenta.