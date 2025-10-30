Logran acuerdos para estabilizar el mercado de materiales pétreos

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, informó ayer que el Gobierno del Estado, en coordinación con representantes del sector de la construcción y de los materialistas, alcanzó un acuerdo para establecer precios de referencia máximos en los materiales pétreos, con el objetivo de estabilizar el mercado tras el incremento registrado en los últimos meses.

- Publicidad -

El metro cúbico de arena puesta en obra tendrá un precio de referencia máximo de 500 pesos, al igual que la grava, mientras que el tepetate se fijó en 180 pesos y la piedra en 295 pesos, anunció el funcionario.

Recordó que, a raíz del conflicto entre materialistas y constructores, los precios de algunos insumos habían aumentado de manera exponencial al incrementar su precio en el 100 por ciento o más, llegando así a los 800 u 850 pesos por metro cúbico en el caso de la grava y la arena.

Explicó que el consenso se logró en una mesa tripartita en la que participaron constructores, materialistas y autoridades estatales, y que los nuevos precios se mantendrán durante todo 2026.

Reyes Mugüerza precisó que no se trata de un control de precios, ya que esa figura no está contemplada en la normatividad vigente, sino de referencias acordadas entre los sectores productivos y el Gobierno para evitar abusos y dar certidumbre a la actividad económica.

Destacó que el nuevo tabulador representa una reducción considerable y una medida que permitirá mantener la actividad sin afectar la rentabilidad del sector.

En la reunión celebrada con representantes sindicales, de cámaras de constructores y de los colegios de ingenieros y arquitectos, se acordó que los precios de referencia serán publicados por el Gobierno estatal para conocimiento público.

Rodrigo Reyes calificó el encuentro como “fructífero” y sostuvo que el objetivo principal de estas mesas de trabajo es generar consenso y equilibrio entre los distintos actores que integran la cadena de la construcción en Zacatecas.