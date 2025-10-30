Plaza de Armas se llena de ritmo y de baile con concierto de Yuri

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Como parte del programa de actividades del Festival de Día de Muertos que se lleva a cabo en la capital del estado, la cantante Yuri ofreció un concierto lleno de ritmo y baile ante miles de asistentes que se dieron cita en Plaza de Armas.

- Publicidad -

Además, Yuri encabezó la comitiva de representantes culturales de Veracruz que, en esta edición del evento, fue el estado invitado para exhibir su folklor, gastronomía y demás expresiones artísticas.

El concierto de Yuri en Zacatecas formó parte de su tour denominado “Icónica” y, en su presentación de este miércoles, hizo un recorrido de toda su trayectoria musical a través de canciones emblemáticas de cada periodo.

Es decir, el espectáculo se desarrolló de manera cronológica y comenzó con piezas musicales de la década de los 80, mismas que fueron acompañadas con imágenes visuales que aludieron a ese periodo de sus inicios.

Destacó la interpretación de canciones como “Este amor ya no se toca”, “Yo te amo, te amo”, “Dame un beso”, “Detrás de mi ventana”, y “Maldita primavera”, que generó éxtasis entre todos los asistentes que corearon la letra.

1 de 2

El bloque de canciones de la década de los 90 también tuvo buena respuesta del público que, desde el comienzo de canciones como “El apagón” o “Qué te pasa”, corearon cada uno de sus versos.

Otras canciones que incluyó en el repertorio de este miércoles fueron “Primer amor”, “Esperanzas”, “Imposible amarte como te amo yo”, “Quiero volver a empezar” y “El espejo”.

Es decir, Yuri hizo un recorrido por toda su trayectoria artística y demostró que en la actualidad se mantiene vigente en el gusto de los zacatecanos, quienes disfrutaron de los mayores éxitos de la intérprete veracruzana.

En otras plazas del Centro Histórico se presentó la Marimba Infantil Olmeca de Veracruz, el Ensamble de Armas Veracruzanas, baile folclórico, entre otros, además de la instalación de un stand de La Parroquia, la emblemática cafetería ubicada en el puerto jarocho.