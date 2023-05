‘Queer Palm’ 2023 para Hirokazu Kore-eda por ‘Monster’

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 576 / Cine / Festival de Cannes 2023

- Publicidad -

Un filme de soledad, amistad y amor de niños declaró John Cameron Mitchell, presidente del jurado. Se celebró la 13 edición de la Queer Palm en el Festival de Cannes y la Palma Queer fue para el filme japonés Monster, de Hirokazu Kore-eda (también en competencia por la Palma de Oro); y el mejor cortometraje fue para Bolero, de Nans Laborde-Jourdaa (selección Semana de la Crítica).

La Queer Palm fue creada en 2010 por el crítico cinematográfico Franck Finance-Madureira para reconocer cada año a las películas que abordan las temáticas LGBT dentro de todas las secciones oficiales y paralelas del Festival de Cannes, pero de forma independiente.

El jurado presidido por John Cameron Mitchell argumentó la elección de la película japonesa porque se trata de una historia de amor y amistad entre dos niños que sufren de soledad y en donde el director de la película no es el protagonista, sino que todo está filmado como un observador natural.

En entrevista desde la terraza de Unifance, Cameron Mitchell -que conoce bien la Ciudad de México porque tiene un exnovio ahí- insistió en la importancia de estos reconocimientos porque aún existe el mundo de las periferias sexuales y es importante llevarlo todo a lo normal.

Cuestionado sobre las diferencias en el cine queer desde hace 50 años su respuesta rescató lo explícito y sutil de las historias queer, y en que además ahora esas historias queer no están forzosamente en el centro de la historia: “hay historias con un code queer y otras con un queer más directo… Era una época en que no eran necesariamente tan abiertos, pero había ya cine queer mucho antes del filme de culto The Rocky horror picture show”.

Si él pudiera elegir una película antigua para darle una Palm Queer elegiría Happy together (Wong Kar-Wai, 1997), pero tiene varios otros filmes favoritos hechos por directores heterosexuales -puedes ser heterosexual pero muy queer en tu cabeza-.

La principal diferencia entre esas películas y las de ahora es la forma de entender nuestra sociedad y cómo las situaciones culturales van sucediendo. Ahora ya tenemos una mirada “más gender del mundo, un género más poderoso, más flexible y eso nos dice otras cosas del mundo, aunque claro que no es igual en todos lados”.

Sobre la anécdota de su exnovio de la Ciudad de México, nos comentó que él abrió un comedor comunitario en la colonia Guerrero que se llama “Manos amigues” y que se está convirtiendo en un centro cultural.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra576