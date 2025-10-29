13.1 C
Zacatecas
martes, 28 octubre, 2025
type here...
spot_img
Educación

■ Suspende sindicato paro en el Campus Siglo XXI

Levantan paro docentes de Ciencias de la Salud de la BUAZ

By Mitzi Martínez
0
3
El sindicato informó su postura en un comunicado. Foto: Cortesía.
El sindicato informó su postura en un comunicado. Foto: Cortesía.

Más Leídas

Mitzi Martínez
Mitzi Martínez
- Publicidad -

Por: La Jornada Zacatecas •

Delegaciones sindicales del área de Ciencias de la Salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) levantaron el paro laboral, a la espera de que en los próximos días las autoridades atiendan los daños provocados por las bases otorgadas y los movimientos de nómina realizados inilateralmente.

- Publicidad -

Según informó la delegación, las propuestas presentadas no dan respuesta favorable a cada una de las legítimas demandas laborales del personal docente.

«No obstante, y en un acto de responsabilidad con nuestra comunidad estudiantil, se ha determinado suspender temporalmente el paro de actividades en el Campus UAZ Siglo XXI. Esta decisión se fundamenta en la voluntad de continuar con un proceso de negociación serio, transparente, que permita atender las demandas presentadas en nuestro pliego petitorio, mismas que buscan garantizar el respeto pleno a nuestros derechos laborales».

En ese sentido, dieron un plazo hasta el 14 de noviembre del presente año para resarcir el daño ocasionado por las decisiones unilaterales y que se traduzcan en acciones verificables. En caso de no registrarse resultados concretos y
comprobables, el colectivo reactivará de manera inmediata las medidas necesarias para la defensa de sus derechos.

Mientras tanto, la delegación del Prograna Universitario de Lenguas Extranjeras también determinó levantar el paro laboral: el campus 2, al igual que la Unidad Académica de Derecho, se mantienen en paro laboral este miercoles.

- Publicidad -
Artículo anterior
Promueve Rodrigo Reyes cultura de prevención entre estudiantes

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto