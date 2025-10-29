Levantan paro docentes de Ciencias de la Salud de la BUAZ

Por: La Jornada Zacatecas •

Delegaciones sindicales del área de Ciencias de la Salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) levantaron el paro laboral, a la espera de que en los próximos días las autoridades atiendan los daños provocados por las bases otorgadas y los movimientos de nómina realizados inilateralmente.

Según informó la delegación, las propuestas presentadas no dan respuesta favorable a cada una de las legítimas demandas laborales del personal docente.

«No obstante, y en un acto de responsabilidad con nuestra comunidad estudiantil, se ha determinado suspender temporalmente el paro de actividades en el Campus UAZ Siglo XXI. Esta decisión se fundamenta en la voluntad de continuar con un proceso de negociación serio, transparente, que permita atender las demandas presentadas en nuestro pliego petitorio, mismas que buscan garantizar el respeto pleno a nuestros derechos laborales».

En ese sentido, dieron un plazo hasta el 14 de noviembre del presente año para resarcir el daño ocasionado por las decisiones unilaterales y que se traduzcan en acciones verificables. En caso de no registrarse resultados concretos y

comprobables, el colectivo reactivará de manera inmediata las medidas necesarias para la defensa de sus derechos.

Mientras tanto, la delegación del Prograna Universitario de Lenguas Extranjeras también determinó levantar el paro laboral: el campus 2, al igual que la Unidad Académica de Derecho, se mantienen en paro laboral este miercoles.