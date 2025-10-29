Promueve Rodrigo Reyes cultura de prevención entre estudiantes

Por: La Jornada Zacatecas •

Durante el ciclo de conferencias de la Red Flags en Línea, que promueve la Fiscalía General de Justicia, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó, ante la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) la importancia de fomentar y asumir una cultura de la prevención y la autoprotección, y las herramientas con las que cuentan para evitar riesgos.

El responsable de la política interna en Zacatecas ofreció algunos tips de prevención, con la finalidad de que las y los jóvenes detecten los posibles riesgos a que se enfrentan, para evitar ser víctimas de algún delito.

Ante el alumnado del Cobaez, plantel Víctor Rosales, pidió escoger bien a las y los amigos, conocerlos, saber a qué se dedican, pues muchas veces son quienes te llevan a conductas que te ponen en riesgo.

Igualmente, se refirió a la importancia de prevenir y rechazar cualquier tipo de violencias, ya sea en el hogar, con la novia o el novio.

Dijo que cuando les ofrecen drogas, en algunas ocasiones las aceptan, por querer quedar bien, pero, “recuerden que es a ustedes a quienes le hacen daño, al igual que a sus familias”.

Refirió los riesgos en materia de secuestro, principalmente el que se comete virtualmente; para prevenirlo, los instó a no contestar números que no se conocen.

La Red Flags en Línea es impulsada por la Fiscalía de Justicia del Estado y busca prevenir riesgos y amenazas que existen en los entornos digitales.