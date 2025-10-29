Recibe Orla Camino Rojo reconocimiento de la CDHEZ por segundo año consecutivo

Por: La Jornada Zacatecas •

Por segundo año consecutivo, Orla Camino Rojo fue reconocida con el Galardón “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos”, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

La CDHEZ destacó que este distintivo busca reconocer a los centros laborales que promueven una cultura de paz, armonía y cordialidad, principios fundamentales para fortalecer el bienestar de las y los trabajadores y para construir una sociedad más justa y solidaria.

«En Orla Camino Rojo, creemos que la minería responsable comienza por cuidar a nuestra gente. Este logro es resultado del esfuerzo colectivo de todo el equipo, que día a día impulsa una cultura basada en el respeto, la inclusión y el bienestar integral de las personas», señaló la empresa.

«Recibir este galardón por segundo año consecutivo representa una declaración de los valores que nos guían como empresa y como parte de la comunidad zacatecana: respeto, seguridad, equidad y prosperidad compartida», agregaron.