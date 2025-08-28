Localizan sin vida en San Luis Potosí a madre buscadora de Zacatecas

Por: Adán Díaz •

La Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que este lunes fue localizada sin vida, en el estado de San Luis Potosí, Aida Karina Juárez Jacobo, madre de una persona reportada como no localizada en junio de 2025 en Zacatecas.

De acuerdo con el secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, el probable responsable de este hecho ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.

El secretario expresó su solidaridad con la familia de Juárez Jacobo, así como con su colectivo y con las madres buscadoras que trabajan en la localización de personas desaparecidas, señalando que su labor “merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”.

Reyes Mugüerza informó que el Gobierno del Estado mantiene comunicación con autoridades de San Luis Potosí y con instancias federales, a fin de dar seguimiento a las indagatorias. La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz dará a conocer más detalles en próximas horas, incluyendo las líneas de investigación de la Fiscalía.