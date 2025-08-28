21.6 C
Zacatecas
■ En el municipio de Nochistlán

Inaugura Godezac espacios para adultos mayores y niñez

El par de centros nuevos ayudarán a la población. Foto: Godezac.
Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte de una gira de trabajo por el municipio de Nochistlán, el Gobierno de Zacatecas que encabeza el gobernador David Monreal Ávila, inauguró dos importantes espacios que contribuirán significativamente al bienestar social de la población, especialmente de adultos mayores y de la niñez.

Fue puesta en marcha la Casa de Día “Ámat-te”, un espacio diseñado para brindar atención integral a personas adultas mayores, quienes recibirán servicios de cuidado, acompañamiento, salud y actividades que promueven su desarrollo emocional y físico.

Este centro representa un paso firme hacia una vejez digna, activa y respetada.

Más tarde, en el Jardín de Niños “Nochistlán”, se inauguró el comedor escolar “Alimentación Saludable, Vida Feliz”, con el propósito de garantizar una nutrición adecuada y fomentar hábitos alimenticios saludables entre las niñas y niños del plantel, lo que impactará positivamente en su aprendizaje y crecimiento.

