Festeja Vietnam en vísperas de cumplir 50 años del triunfo frente a Estados Unidos

Hanoi, Vietnam- Una inmensa fiesta cívica se vive en la capital vietnamita en conmemoración de los 50 años de la reunificación del sur con la derrota al entonces considerado invencible ejército de Estados Unidos, en Saigón el 30 de abril de 1975, y la emergencia de un nuevo tigre asiático donde se apuesta por la paz con la sabiduría de haber triunfado, en la era moderna, sobre las invasiones estadunidenses, camboyanas y chinas de 1975 a 1979.

- Publicidad -

El triunfo vietnamita luego de 55 días con sus noches con el objetivo de liberar al sur, conocida como la Campaña de Primavera Ho Chi Minh, puso fin a la más atroz de las guerras de la era moderna, luego de 30 años de heroica resistencia de hombres y mujeres vietnamitas. Hoy ya no se habla de napalm, del agente naranja, de violaciones de mujeres y niñas, de bombardeos de B52, de la exfoliación de hectáreas y hectáreas de territorio, de los efectos corporales y mentales en personas mayores y adultos actuales, y de que aún se estima en no menos de un millón de bombas por destruir, pero sí se testimonia en numerosas exposiciones. No, la referencia obligada es la de haber triunfado sobre el ejército invasor, para hacer el Vietnam que hoy se ve: gente bien, país fuerte, democracia, justicia y civilización , tal lo constata la exposición en el Museo Ho Chi Minh. Por ello el triunfo contra el imperialismo estadunidense es considerado el evento de enorme importancia internacional y profundo significado contemporáneo , así como de independencia y progreso hacia el socialismo.

Es una fiesta nacional de alto simbolismo para una población de 101.3 millones, donde las juventudes sobrepasan 21 por ciento, lo que se constata en Hanoi con su presencia constante frente a la explanada del mausoleo del presidente Ho Chi Minh tomándose la foto del aniversario , ellas mayoritariamente con ao dai en satín blanco o en rojo con el escudo del país, y ellos, incluso infantes, portando colores en verde camuflado, como el millones de soldados que lograron la victoria frente al ejército estadunidense, considerado hasta ese 30 de abril de hace cinco décadas, el más poderoso del planeta.

Y la fiesta apenas se inicia. Anoche fue la celebración con un programa artístico en el parque Thong Nhat con la presencia de altos mandos del país reunificado.

La fiesta más grande, sin duda, es la del 30 de abril en Ciudad Ho Chi Minh, donde se esperan millones de espectadores, que comenzará a las 6:30 de la mañana y durará 12 horas con un gran desfile cívico-militar y un programa de contenido político, honrando así a más de 3 millones de muertos.