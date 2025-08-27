Umbral, de Roberto Abad.

Por: La Gualdra •

Por Valeria Esparza

Hay relatos que nos envuelven y nos hacen querer encontrarlos en todo momento, en todo lugar; en Umbral descubrimos historias que nos poseen, que nos hacen desconocernos y cuestionarnos, incluso nuestra propia existencia. Roberto Abad escribe 13 relatos en este libro; desde un padre que se desvive por cuidar a su hija de un mal que la acecha, hasta una rutina familiar, un poco ilegal, que marca el comienzo a las peores pesadillas. Abre diferentes narrativas que llevan al lector a un viaje con voz suave, escenarios cotidianos, y sorpresas en cada historia, pero no de las sorpresas que se dan después de partir el pastel en un cumpleaños, sino de aquéllas que terminan en una cama de hospital o en una morgue.

Cuando se abre este libro, se abre el hogar a lo desconocido, como dice el autor, a la última etapa de la evolución: mono –homosapiens– phantasma. Algo (o alguien) posee al lector, y lo envuelve hasta el fin. El libro no sólo se conforma de letras, lo acompañan símbolos e imágenes de probabilidad. Un oráculo que se abre al abrir la primera página. Entonces Umbral no nada más una recopilación, es el inicio de una probabilidad que se convierte en una realidad, la misma que se crea de tormentas y oscuridad.

Abad se dirige a las casas de sus personajes, a los peluches de los niños, a la planeación de los regalos de Navidad, al fuego perpetuo o a un tutorial en YouTube para aprender a jugar a la ouija. Esta voz camina y camina, pero siempre alerta, porque se cuestiona si la noche es otra forma de luz, o si Antonio, Emilia, Fabiola, el hermano Santiago, o el tío Marcos aparecerán para llevarlo al inicio de todo: un juego de probabilidad, que incluye un integrante que no habita con nosotros, pero que vive de nosotros. Y ahí está el horror, sin aviso ni salida.

El autor convierte las letras en una vivencia que forma parte de la vida, con tonos cotidianos y giros inquietantes. Retrata lo común como algo extraño, la superstición como un alimento del día a día. Maneja un tono que pareciera susurrarnos una historia que poco a poco se oscurece, y sin darnos cuenta, nos encontramos con la irrupción de lo extraño. Su voz no nace de las estructuras y las ideas tenebrosas que algún día un canon literario estableció, sino que lo hace desde los giros que nacen de lo común.

Umbral se compone de 13 secciones: una bienvenida, diez cuentos, una despedida y una teoría ante la comunicación de los fantasmas en el plano terrenal. El número 13 es considerado un “número del mal”: en la Última Cena en el cristianismo, Judas fue el decimotercer invitado; en el tarot, la carta 13 es la muerte; en una leyenda nórdica el dios Loki provocó la muerte de Baldur, que basta mencionar que Loki fue el decimotercer asistente en la cena. No es coincidencia que este número también se haga presente en la obra de Roberto, el símbolo de lo maldito o la conexión con el terror, alimenta el misterio en su lectura.

Invita al lector a cuestionarse: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a un familiar… o incluso a mí mismo? Los personajes y sus relaciones se vuelven esenciales: lo cercano se convierte en amenaza, el lugar seguro se transforma en el núcleo del mal. La empatía que se genera a raíz de la preocupación, o los lazos que se rompen para que nazca una pesadilla. La ambigüedad se vuelve protagonista en este libro, el lector se enfrenta a la función de los personajes, puede ser víctima, cómplice o el origen. Es esto lo que atrapa al lector para leer los cuentos y perderse en el tiempo, pero cuidado, quizá ya no regresas.

La palabra umbral no sólo funciona como título de esta obra, se convierte en uno de los tantos símbolos que encontramos, marca un límite entre las dualidades: lo real y lo irreal, la vida y la muerte, lo cotidiano y lo siniestro. Provoca miedo e incomoda, juega con una probabilidad que cuestiona, y encuentra lo terrorífico en lo familiar. Umbral inicia con la pregunta al oráculo la verdad se expande hacia un sinfín de posibilidades y, por tanto, nos deja saber que no es una sola realidad la que nos rige, sino varias a la vez, y termina con la despedida de este los múltiples umbrales cuentan con su propia naturaleza.

Cada cuento, cada sección, permite un final abierto para la interpretación del lector, deja un eco permanente que cruza un límite personal al leer estas historias, transforma la mirada sobre lo cotidiano. No es sólo un libro de entretenimiento, es una experiencia que deja al lector con la sensación de cruzar el umbral, uno del que quizá, siempre hemos pertenecido. Así que volvemos a cuestionar: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por protegerte a ti mismo?