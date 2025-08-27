Deja fuerte lluvia un socavón e inundaciones

Por: La Jornada Zacatecas •

Una intensa lluvia provocó la saturación de la bóveda principal y varias bocas de tormenta. Aunque por unos 20 minutos los niveles de agua se mantuvieron altos, las corrientes comenzaron a descender y Protección Civil realizó recorridos para atender las emergencias.

Derivado de las afectaciones por un socavón que se presentan sobre la avenida García Salinas, autoridades de la Dirección de Policía Vial Preventiva Zacatecas en coordinación con otras instancias de seguridad, disponen el cierre a la circulación (en ambos sentidos) en el tramo que comprende del crucero semaforizado de El Salero a la Glorieta de la Vialidad Arroyo De La Plata.

Entre otras acciones reportadas estuvieron el desazolve de la alcantarilla en el bajo puente de Odontología, la liberación de un camión de transporte varado y el rescate de un hombre atrapado en la vialidad Arroyo de la Plata, bajo el llamado “puente de fierro”.

Además, personal municipal reforzó las medidas preventivas en torno al socavón que se amplió en la avenida García Salinas y que ya era atendido por Obras Públicas.

Autoridades destacaron que, pese a la fuerza de la tormenta y el colapso momentáneo de varias alcantarillas, la rápida intervención de Protección Civil y la Policía Municipal ayudó a evitar incidentes de mayor gravedad.