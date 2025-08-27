Otras claridades, de Nadia Contreras: sismo y depresión (1)

Por: Armando Salgado •

La Gualdra 681 / Libros

1

Otras claridades de Nadia Contreras, es un libro de poemas que remite a las dos superficies que habitamos continuamente: el mundo subterráneo de las sombras, los precipicios personales, la contraluz, el dolor, la enfermedad, la caída y sus opuestos: el piso firme, la luz como materia de revelación, la claridad que rodea el alba, los momentos de júbilo, la estabilidad emocional. Umbral extenso donde la vida a veces sigue en su saco amniótico y, otras tantas, es expulsada al abismo donde no sucede, no hay latidos, no hay espacio para el jardín de la niñez, para crecer bajo el sol, sino en los campos oscuros del sobrepensamiento en tanto a lo que pudo ser. Este libro es un diálogo con múltiples capas donde diferentes personajes deambulan sobre su percepción de este umbral, dentro y fuera de lo roto, donde el día no termina, donde el recuerdo y la reconstrucción de las piezas no permite completar ningún acto de prestidigitación. Dice Nadia Contreras: “El límite: una sobredosis de anestesia”. El sobrepensamiento no tiene límites, el dolor expuesto en este acantilado personal, a la vez colectivo, tampoco.

Ambas diatribas complementan la cordura y su desnivel, la demencia y su éxtasis, de forma sistemática y poética, donde se mezclan registros de escritura. Nadia Contreras logra una polifonía de voces que interactúan en un espacio fracturado, dando paso a la escritura híbrida, al descenso personal donde lectores.as y la autora, construyen una sinfonía de claroscuros -rúbrica que mide la locura individual- como una hogaza de pan mojada en las emociones, como el verso que desentumece aquella idea no dicha, como quien arroja un primer avistamiento de una semilla que dará a luz un sitio fértil e íntegro, frente a los rayos del sol. Ambas caras, como parte de un mismo desfiladero son las preocupaciones de Nadia Contreras en este libro de poemas.

2

La distimia, mejor conocida como la depresión social, reúne ambas caras de la luz. Se necesita socialmente estar bien, mantener buenas relaciones, buenas compañías, aunque por dentro quienes padecen esta condición de salud mental sostienen que todo se desploma. Son casos de silencio, situaciones que pasan desapercibidas, una superficie invisible que comparte la fragilidad del ocaso. Lo dice Nadia Contreras al inicio del primer apartado: “Podría permanecer en este laberinto de estrías, recovecos, espirales, túneles, celosías. ¿Qué delgados son los extremos? La locura, lo que inicia, es así” […] ¿Qué detonantes hay para escribir un libro con estas cavidades? Vivimos en una sociedad aciaga donde prevalecen dos enfermedades: la depresión y la ansiedad, siendo los dos principales trastornos de salud mental; dice Laura Lucía Romero Mireles que: “Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 280 millones de personas sufren depresión alrededor del planeta y en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 35 millones han experimentado algún episodio depresivo. En tanto, los trastornos de ansiedad afectaron a 301 millones de personas (2019) según el mismo organismo internacional”. Cifras récord, tópicos silenciosos dentro de la cultura de prevención de la salud en México, lo que representa un estado fallido, en cuanto a gestión de emociones, estrés, pérdidas y distintos problemas de esta vida agitada. Lo complementa Nadia Conteras: “En la nueva rutina, no somos responsables, nadie sabe lo que viene, lo que se asoma como si fuera un dado o una baraja. La mirada se corta, se separa, se mueve. Hay un espacio ahí, la domesticación del desequilibrio o la tragedia”. Diría Wislawa Szymborska, en su poema “Sobre la muerte, sin exagerar”: “La muerte / siempre llega con ese instante de retraso. // En vano golpea la aldaba / en la puerta invisible. / Lo ya vivido / no se lo puede llevar”. Así la tragedia envuelve Otras claridades y trastoca los elementos esparcidos en nuestra vida, en este libro y en cualquier penumbra. Complementa Nadia Contreras: […] “darle prisa al cansancio, al invierno; / hablar incluso de una carne nueva / como una piedra hundiéndose / en el centro funesto de la cama”. Amanece en la portada de este ejemplar publicado por Buenos Aires Poetry y en dicha luz nace también el ocaso.

3

Nadia Contreras expone una tabla de salvación entre los personajes que aparecen a lo largo del libro, siendo el poema su telón de fondo. Hay una directriz hacia el desfiladero colectivo donde el boleto para dicho viaje es la lectura a cuatro manos, una pistola que apunta cuatro veces, un incendio voraz que consume la mente, el Síndrome de burnout donde no existe tregua entre descanso y enfermedad: ahí la mente está quemada y el cuerpo es solo ceniza. Otra claridad tiene en sí diversos actos de magia, esos resquicios para detener el pulso y levitar como último acto en el teatro de sombras que habita nuestra mente. Lo dice Nadia Contreras en estas líneas: […] “escribo el boceto de un nuevo truco. / Si me buscas tras la puerta o en el espejo minúsculo, / si insistes al pie del arcoíris, / o en la fronda del árbol aromático, / habré llegado a la penumbra de una nueva escena”. Porque en medio de este caos de contrastes, también hay espacio para la volver a comenzar.

Nadia Contreras nos ofrece un libro perturbador y sanador al mismo tiempo. Exige revisar la sintomatología clínica de la salud mental, expuesta en estos poemas y en nuestro reflejo. Antepone un diálogo resiliente en una atmósfera por momentos onírica, donde reúne referencias artísticas en este ir y venir por distintos tiempos, frente a la diáspora de la pérdida, la anti brújula de la inestabilidad y un margen para que diferentes inicios convivan en un mismo delirio, radiografía de un mapa poblado de ausencia, en busca de otra claridad, que nos complete.

(1) Otras claridades, Nadia Contreras, Buenos Aires Poetry, 2025, 59 páginas.