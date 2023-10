Ovación a Meryl Streep en el Princesa de Asturias

El Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo, la capital de Asturias, vivió su noche más importante del año, en la que los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, presidieron la ceremonia solemne. Una de las ovaciones más estruendosas de la noche fue cuando la actriz Meryl Streep subió al atril para pronunciar un discurso con los ojos mojados en lágrimas.

Sé por mí misma, que cuando veo una actuación que me llama especialmente la atención, puede permanecer dentro de mí durante días, a veces décadas. Cuando siento el dolor o la alegría de otra persona, o me río de sus disparates, siento como si hubiera descubierto algo veraz, me siento más viva y conectada. ¿Conectada a qué, exactamente? A otras personas, a la experiencia de ser otra persona. ¿Cuál es la magia de esta conexión? La empatía es el corazón palpitante del don del actor.

Y añadió: cuando nacemos nos identificamos con los demás, sentimos empatía y una humanidad compartida porosa. Los bebés lloran sólo con ver las lágrimas de otra persona. Pero a medida que crecemos, nos ponemos a reprimir esos sentimientos y a suprimirlos para el resto de nuestras vidas; a suplantarlos a favor de la autoprotección o de una ideología, y a sospechar y desconfiar de los motivos de los demás. Así llegamos a este triste momento de la historia .

Así que, concluyó, la empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia, igualmente útil en otros ámbitos de actividad. En este nuestro mundo cada vez más hostil y volátil, espero que podamos hacer nuestra otra regla que se enseña a todos los actores: lo importante es escuchar .

El maratonista Kipchoge expresó su preocupación por el medio ambiente y el planeta, en un discurso en el que defendió el hecho de correr como una forma de unión : Cuando corres, no importa tu origen ni el color de tu piel. Esas personas te animarán a lo largo de la carrera porque, en ese momento, nos reunimos todos para celebrar el acto de correr, que es testimonio de que todos somos uno. Correr un maratón es una celebración… Por eso siempre digo que debemos hacer de nuestro mundo un planeta que corre. Porque un mundo que lo hace es feliz, es un mundo en paz .

El filósofo italiano Nuccio Ordine fue reconocido con el premio en el área de Comunicación y Humanidad, sin embargo sólo unos meses después de conocer la noticia se produjo su muerte inesperada. Sin embargo dejó escritas algunas anotaciones de su discurso de recepción, que leyeron su hermana y su pareja, María Ordine y Rosalía Brocolo.

Ordine reflexionó en torno a uno de sus principales objetos de estudio: la educación. En una época en la que el papel del profesor ya no tiene la dignidad económica y social que tuvo antaño, pensé inmediatamente en dedicar el Premio Princesa de Asturias a esos maestros que, en silencio y lejos del foco mediático, especialmente en los países más pobres del mundo, cambian la vida de sus alumnos. De hecho, cada día, en una lejana choza africana o en una necesitada población iberoamericana o en un colegio situado en la periferia de alguna ciudad de Calabria, se produce un pequeño milagro: gracias a sus maestros, a millones de niños se les brinda la inestimable oportunidad de educarse, de aprender, de adquirir aquellas herramientas necesarias para transformarse en mujeres y hombres libres y dar ese salto cultural y social haciendo nuestra sociedad más humana, más solidaria y más igualitaria .

En la ceremonia también recibieron sus galardones el resto de premiados: la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDI, por sus siglas en inglés), en el apartado de Cooperación Internacional; Jeffrey Gordon, Bonnie L. Bassler y Peter Greenberg en la rama de Investigación Científica, por ser los pioneros en el estudio de las bacterias y la forma de aislarlas; y en el área de la Concordia se reconoció la labor de Mary’s Meals, una organización sin ánimo de lucro con sede en la localidad escocesa de Dalmally, cuyo principal objetivo es suministrar una comida diaria a niños en edad escolar en su centro educativo.