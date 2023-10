Mortensen abre el Festival de Morelia con The Dead Don’t Hurt

Por: La Jornada •

Morelia, Mich. Portando una playera de Salvador Allende, Viggo Mortensen se reunió con los medios de comunicación para hablar de The Dead Don’t Hurt que lo puso por segunda vez en la silla de director e inauguró ayer el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia. Mortensen refirió: La película habla de la violencia, del amor y esperemos que éste nunca acabe. Hay que terminar con la violencia ese es el verdadero problema .

Agregó, de la playera que portaba y qué significaba para él: como sabrán Allende fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet hace 50 años y me parece que está bien recordar esa bajeza que sufrió el ex presidente chileno. Y bueno es casualidad que me haya puesto la camiseta hoy, no fue una cosa pensada, me gustan muchas de sus ideas y me parece muy grave lo que pasó en 1973 en Santiago de Chile y hay que recordarlo .

The Dead Don’t Hurt es una historia de amantes desamparados que tiene lugar en la frontera occidental de Estados Unidos en la década de 1860. Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) es una mujer ferozmente independiente que entabla una relación con el inmigrante danés Holger Olsen (Viggo Mortensen). Tras conocer a Olsen en San Francisco, acepta viajar con él a su casa cerca del tranquilo pueblo de Elk Flats, Nevada, donde comienzan una vida juntos. El estallido de la guerra civil los separa cuando Olsen toma la fatídica decisión de luchar en el bando de la Unión. Esto deja a Vivienne a su suerte en un lugar controlado por el corrupto alcalde Rudolph Schiller (Danny Huston) y su inescrupuloso socio, el poderoso ranchero Alfred Jeffries (Garret Dillahunt). El violento y rebelde hijo de Alfred, Weston (Solly McLeod), persigue violentamente a Vivienne, quien está decidida a resistir sus molestas insinuaciones. Cuando Olsen regresa de la guerra, él y Vivienne deben confrontar y hacer las paces con la persona en la que cada uno se ha convertido. The Dead Don’t Hurt, una trágica historia de amor y venganza, es el retrato de una mujer apasionada decidida a defenderse en un mundo implacable dominado por hombres despiadados.

El inolvidable Aragorn de la trilogía El señor de los anillos, señaló: el perdón, otro de los temas que aborda su cinta, siempre es importante, sin importar si eres religioso o no, tiene que ver con ser un humano consecuente. Es importante crear una empatía con los demás y tener una conciencia incluso aprender a perdonarse a uno mismo para no castigarse porque eso no sirve para nada. Hay que aprender a ser consciente de los errores, no ayuda nada en quedarse en el lamento y hay que avanzar .

Respecto a hacer cine mencionó: es una serie de desafíos y obstáculos que hay que superar. Lo que más me gusta de este rodaje y de todos en general es la fuerza colectiva porque sin un equipo no eres nada. Siempre busco la colaboración nunca he sido alguien que se queda en el camerino esperando a que me llamen .

El actor confesó que a su llegada a Morelia, para librarse de la descompensación de horario en la madrugada salí a caminar por la ciudad es realmente hermosa. Hoy cumplí 65 años y estoy feliz de seguir vivo, con la mente enfocada para poder hacer otras cosas y enfrentar nuevos desafíos. La vida, si uno quiere verla así, es un continuo aprendizaje y hacer cine siempre es un aprendizaje .

Prolongando su respuesta Viggo Mortensen refirió: “Este guion lo trabajé durante la pandemia, en 2020. Estaba en Madrid y ahí la contingencia fue muy severa, el encierro duró mucho tiempo… escribí mucho y vi muchas películas: hice dos guiones uno es este The Dead Don’t Hurt que tiene una estructura particular y cuando la productora mexicana Regina Solórzano, me dijo que estaba interesada en producirla y que podía rodarla en cualquier parte, pero que tenía qué ver las locaciones en México y terminamos rodándola en Durango. Es difícil hacer cine y es un pequeño milagro cuando se logra hacerlo y aún más si sale bien”.