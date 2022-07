TEPJF falla a favor de grupo parlamentario opositor y restablece comisiones con Laviada y Ramírez a la cabeza

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitieron en sesión pública, una resolución que revoca las sentencias de la Sala Regional de Monterrey y el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas en lo relacionado con las modificaciones de la integración de los órganos de gobierno y las comisiones legislativas de la 64 Legislatura estatal.

Aprobado con 4 votos a favor y 2 en contra, en el recurso 333/2022 se consideró revocar las resoluciones impugnadas porque el tribunal local no se puede pronunciar sobre el acto reclamado; porque el acuerdo 108 impugnado es un acto parlamentario en sentido estricto, conforme a la jurisprudencia 44/2014, por ello, el tribunal no es competente para pronunciarse.

Asimismo, se revocaron porque se está ante una determinación parlamentaria y no político-electoral, ya que el cambio o modificación de los órganos de la Legislatura de Zacatecas está vinculada con el núcleo de la función parlamentaria, con lo que se verán beneficiados los diputados integrantes del llamado bloque plural ampliado en cuanto a la configuración de las comisiones.

Cabe señalar que con el fallo del TEPJF a favor del grupo parlamentario opositor, se restablecen las comisiones en la 64 Legislatura con Enrique Laviada y Xerardo Ramírez a la cabeza.

En un comunicado escrito con faltas de ortografía, la diputada local, Priscila Benítez Sánchez, refirió que con esta resolución “queda totalmente clara, la indebida, injusta, torcida y arrodillada intromisión del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas” integrado por el magistrados José Ángel Yuen Reyes y las magistradas Rocío Posadas Ramírez, Gloria Esparza Rodarte y Teresa Rodríguez Torres, cuyo actuar, a decir de la legisladora, “no es claro ni mucho menos imparcial, sino que es la voluntad plena de quien dispone su ejercicio presupuestal”.

Asimismo, Benítez Sánchez señaló en el comunicado que el sistema de justicia no electoral no tiene prejuicios o intereses que lleven a actuar de esta manera y lamentó que quien inició la lucha jurídica al interior de la 64 Legislatura, lo único que ha logrado es llevar a los diputados al desgaste y a “ponernos en evidencia”, algo que no merece el pueblo de Zacatecas.

“Ni tampoco esta soberanía merece que vengan entes externos a violentar nuestra autonomía y a querer imponer la forma en la toma de decisiones de esta legislatura”, concluyó la ex morenista su comunicado. Cabe recordar que la resolución de la Sala Regional de Monterrey le había dado ya anteriormente la razón a Benítez Sánchez, por lo que continuará al frente del Órgano de Administración y Finanzas.