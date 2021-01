Denuncian irregularidades; administrativos se saltaron la fila para acceder a la vacuna

Se observó al personal formado para acceder a la vacuna ■ foto: andrés sánchez

“Administrativos y no administrativos que se están vacunando antes de los que están en verdadero servicio Covid, cuando ustedes puedan darle un abrazo a su mamá díganle al oído ‘soy un cobarde’ y pónganse a llorar para que les den su reconocimiento”, escribió en su perfil de Facebook un camillero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, para denunciar una situación que se avizoraba, el adelanto de la vacuna para aquellos que no están en situación crítica.

La situación de los “adelantados” o el “influyentismo” en el contexto de la aplicación de la vacuna contra el Covid en México, se avizoraba desde el anuncio de la llegada de ésta, caso ejemplar, es el del director del Centro Médico “Adolfo López Mateos” del Estado de México, José Rogel Romero, quien tras intentar vacunar a dos de sus familiares, fue separado del cargo.

Luego de la llegada del biológico a la entidad, cuya aplicación al personal del Sector Salud inició ayer por la mañana, a través de redes sociales y mediante denuncias anónimas hechas a La Jornada Zacatecas comenzó a manifestarse el descontento por parte de trabajadores del área quienes denunciaron fallas en la logística, omisiones en las listas de vacunación y el adelanto de personas ajenas a las áreas críticas de atención del Covid-19.

De igual manera que lo hiciera el camillero del IMSS en su Facebook, el enfermero Cuauhtémoc Soto escribió en la red social: “No hay sistema para adquirir tu registro para la vacuna y que te den el horario en el que te toca. Desafortunadamente en los SSZ ya se está sacando provecho de esto y personal que no estaba contemplado ya está siendo vacunado. Al ser cuestionados las respuestas son: “todos tenemos derecho”, “de todos modos a todos nos van a vacunar”, “todos en alguna ocasión tenemos contacto con algún caso positivo al hospital”.

“Aunque no estés en Covid, aunque no seas de primera línea o que tengas cargo administrativo, tú ve y fórmate y en una de esas, igual alcanzas una de las dosis que llegó al hospital y que ya estaba asignada. No se están respetando las listas ni los horarios asignados. Hoy todos son equipo Covid de primera línea al frente de batalla”, escribió en tono irónico el trabajador de la salud.

Igualmente las inconformidades se suscitaron en el municipio de Fresnillo, específicamente en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS, desde donde hicieron llegar a La Jornada Zacatecas, de manera anónima, la lista de los trabajadores a vacunar, acusando que “menos de la mitad” son los que están en primera línea, “ya sea triage respiratorio, en urgencias o las áreas de contingencia”.

La inconformidad, manifestó el personal del HGZ No.2, “es que le dieron preferencia a médicos cirujanos y personal de radiología, que la verdad, no están expuestos tanto como otros compañeros. Se entiende que comiencen con médicos y enfermería, ya que ellos están expuestos directamente, pero omitieron a los médicos generales que están todo el turno atendiendo a los pacientes tanto en el CAT Fresnillo como en el Hospital Covid, así como en el área de contingencia del HGZ 2”.

Para quienes denunciaron el hecho, consideran que se les debió dar prioridad a los médicos y enfermeras que pasan más tiempo con los pacientes contagiados. “Y no es que tenga algo en contra del personal que afortunadamente se va a vacunar, pero por lógica es más probable que se contagie el personal que pasa más tiempo con los pacientes. Por más cuidados que tengamos, aunque se siga todo el protocolo de atención, protección y limpieza, sigue el riesgo. Somos varios los que ya dimos positivo, afortunadamente seguimos trabajando”.