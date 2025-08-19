Secretaria de salud recomienda el consumo de tunas zacatecanas

Por: La Jornada Zacatecas •

Paulina Aguirre López, nutrióloga de la SSZ, explicó que la tuna pertenece al grupo de las frutas que contienen un gran valor nutritivo, ya que nos aporta vitaminas C, B2 y B6, minerales como el calcio, potasio, fósforo y magnesio. Es saludable y con excelentes propiedades para la digestión debido a la fibra contenida.

Diversos estudios han planteado la eficacia de la tuna en la reducción de azúcar en la sangre. Sin olvidar, por supuesto, que es de gran importancia cuidar las raciones de consumo, es por esto se sugiere consultar a su nutriólogo para saber que cantidad debemos consumir.

Algunas investigaciones nos dicen que el nopal puede aumentar la capacidad celular para utilizar la insulina, ofreciendo beneficios saludables a las personas con diabetes, así como aquellas con colesterol elevado. Se conocen también beneficios de esta fruta para tratar enfermedades estomacales, resfriados y colesterol alto.

La producción de la tuna en mayor volumen se concentra en los estados de México, Zacatecas, Puebla e Hidalgo. La cosecha se realiza en los meses que van de julio a septiembre, principalmente.