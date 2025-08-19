Proponen eliminar requisito de apostilla en registro de hijos de zacatecanos nacidos en el extranjero

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El Gobierno del Estado presentó este martes una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Civiles con el objetivo de eliminar el requisito de la apostilla en el registro de nacimiento de hijas e hijos de zacatecanos nacidos en el extranjero.

- Publicidad -

De acuerdo con la iniciativa, bastará con presentar el acta de nacimiento expedida en el extranjero junto con el acta mexicana del padre o madre zacatecano. Con ello, niñas, niños y jóvenes podrán inscribirse en escuelas, acceder a servicios públicos y realizar trámites de forma más rápida y sin costos adicionales.

La iniciativa también prevé un mecanismo para resolver casos en los que una persona tenga doble registro de nacimiento –uno en Estados Unidos y otro en Zacatecas– mediante la reserva administrativa de uno de ellos, siempre que se acredite fehacientemente que se trata de la misma persona.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (SEZAMI), Iván Reyes Millán, entregaron la propuesta ante la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Comisión Permanente de la 65 Legislatura, en representación del gobernador David Monreal Ávila.