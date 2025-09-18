BUAZ, sexto sitio nacional en docentes adscritos al SNI

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Hans Hiram Pacheco García, secretario académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), informó que la anterior administración cerró con un incremento de 99 por ciento en la cantidad de docentes adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, lo que posiciona a la entidad en el sexto sitio a nivel nacional, por lo que el reto ahora es mejorar el indicador y avanzar hacia la reforma universitaria.

Asimismo, comentó que se logró que el 80 por ciento de las maestrías y doctorados de la universidad ahora estén en el Sistema Nacional de Posgrados y la mayoría con posibilidad de beca para los estudiantes.

Además, expuso que en los últimos cuatro años aumentó en 900 por ciento en la cantidad de alumnos con resultado sobresaliente en el EGEL-Ceneval, lo que muestra que los resultados obedecen al esfuerzo de los docentes y de los propios jóvenes.

Ahora en esta administración consideró que el reto es redoblar esfuerzos para mantener y consolidar estas fortalezas, pero también continuar con la reforma universitaria cuyo proceso se detuvo.

Pacheco García dijo que “la Reforma Universitaria es uno de los grandes pendientes y retos que tenemos no solo como administración, sino como universitarios. Estoy convencido que este no es un asunto de una administración. Una reforma implica la participación de los tres sectores e incluso integrar a la sociedad”.

Otro reto, agregó, es impulsar un proyecto de investigación e incidencia social ya que hay muchos proyectos registrados en la Secretaría Académica, pero es necesario que estos se implementen en beneficio de la sociedad.

En los últimos cuatro años, comentó que hubo 942 proyectos registrados de investigadores de la BUAZ y 637 se concluyeron, y aunque son buenos logros, ahora el reto es que esos trabajos sean vinculados con los diversos sectores sociales para atender los problemas estatales y regionales.

Por ejemplo, mencionó que el tema del agua es importante en Zacatecas y entonces es necesario articular las investigaciones y el recurso humano para la resolución de problemas en torno a este tema.

De acuerdo con Pacheco García, otro ejemplo podría ser el tema de la migración o la violencia, donde es importante articular el trabajo académico de los investigadores con los problemas que hay sobre ellos y así dar atención y resolución a los asuntos sociales.

“Ese es uno de los grandes retos, además de continuar impulsando que los académicos sigan registrando sus proyectos de investigación, además de mejorar el indicador de posgrados acreditados”, concluyó.